«Татнефть» запросила у ФАС одобрение на покупку активов Nokian Tyres в России

Компания «Татнефть» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении ряда структур финской Nokian Tyres.

Как сообщает «Интерфакс», ФАС получила запросы на одобрение покупки долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» в размере 100%.

Этим летом Nokian Tyres объявила об уходе из РФ. В октябре стало известно, что концерн продаст российские активы «Татнефти», было подписано соответствующее соглашение. Сделку оценили приблизительно в 400 млн евро. В «Татнефти» уточнили, что закрытие сделки и покупка активов зависят от соблюдения ряда условий, включая получение согласований в соответствии с российским законодательством.

Nokian Tyres производит шины для легковых автомобилей и внедорожников, а также коммерческого, грузового транспорта и спецтехники. В работающий с 2005 года российский завод в городе Всеволожске Ленинградской области мощностью 17 млн шин в год Nokian Tyres в свое время вложила свыше миллиарда евро, в последние годы на него приходилось до 80% всего объема производства компании; 60% выпускаемой на заводе продукции экспортировалось более чем в 30 стран.

Ранее о решении покинуть Россию объявила японская Bridgestone. Компания тоже была представлена в стране как производитель и сейчас ищет покупателя на свой завод в Ульяновске. Ожидается, что на поиск покупателя и закрытие сделки уйдет несколько месяцев.

О планах продать свои российские активы, включая шинный завод в подмосковном Давыдове, российскому менеджменту объявила французская Michelin, объяснив это «технической невозможностью возобновить производство», в том числе из-за проблем с поставками. В марте компания приостановила свою деятельность в России, что обошлось ей примерно в 2% ее мирового сбыта.