Участвующим в СВО жителям Крыма будут бесплатно выделять землю на территории республики

Депутаты Госсовета Крыма одобрили в третьем чтении закон, по которому участники спецоперации — жители рениона смогут на безвозмездной основе получать землю на территории республики.

«Главой республики Крым был внесен законопроект, предусматривающий внеочередное бесплатное предоставление земельных участков ветеранам и инвалидам боевых действий, которые принимают активное участие в специальной военной операции», — пояснил перед финальным обсуждением инициативы председатель Госсовета Владимир Константинов.

Уточняется, что право на получение земли предоставляется участникам СВО, которые имели постоянную регистрацию на территории республики на 24 февраля 2022 года. В случае гибели бойца земельный участок передадут членам его семьи.

Отмечается, что специально для участников СВО Госсовет утвердил отдельную статью в законе об особенностях льготного предоставления участков, в которой исключил все критерии, ограничивающие такое право. Так, не имеет значения срок службы, нуждаемость в земле и наличие в собственности другого участка либо жилого помещения.