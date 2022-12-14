В Москве состоится церемония вручения ежегодной премии «Управление изменениями. Визионеры»

Церемония вручения пройдет в Москве, к онлайн-трансляции могут подключиться все желающие на площадке РБК+1.

Победителей назовут в 20 номинациях двух блоков — «Оценка отчетов компаний» и «Оценка проектов». Статуэтки вручат эксперты в области ESG, экологии и социальных проектов: заместитель председателя Комитета РСПП по КСО и устойчивому развитию, управляющий директор РСПП по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Елена Феоктистова; руководитель направления Департамента регионального развития Торгово-промышленной палаты РФ Анна Цепа, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева; управляющий директор ESG Дирекции СБЕР Наталья Зайцева; исполнительный директор Национальной сети Глобального Договора ООН в России Наталья Дорпеко, руководитель управления устойчивого развития и социальных проектов ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» Анастасия Кузнецова и другие.

Основатель и CEO Проекта +1, Президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова: «Миру сегодня, как никогда, не хватает устойчивости. Мы, владельцы и управленцы бизнеса, учредители НКО и социальные предприниматели, чувствуем и проживаем это особенно остро. Но, как известно, испытания дают уникальный опыт, который может быть полезен многим. Именно поэтому в следующем году мы решили сделать бренд “Визионеры” международным. Мы хотим делиться лучшими российскими практиками устойчивости и управления изменениями не только внутри нашей страны. Накопленный опыт может быть полезным для самых разных целей и за ее пределами. Социальные и экологические практики не знают границ. Мы уверены, что премия за 5 лет своего существования выполнила свою институциональную роль. Об этом наглядно говорят количество участников и качество заявок. Несмотря на серьезность нынешней проверки на прочность, мы верим, что устойчивые подходы к ведению бизнеса, а также позитивное социальное и экологическое воздействие, которое продолжают оказывать социальные предприниматели и НКО, не просто нивелируют последствия любых кризисов, — они продолжают двигать мир к лучшему будущему. Для всех поколений».

Титульным информационным партнером Премии выступает медиахолдинг Independent Media. Генеральный информационный партнер – Rambler&Co.

О Проекте +1

Проект +1 — первая в России экосистема сервисов устойчивого развития для ответственного бизнеса, потребителей и государственных институтов. Миссия проекта — содействовать развитию инфраструктуры рынка устойчивого развития, способствовать повышению осознанности общества и бизнеса в сфере устойчивого развития и популяризации концепции устойчивости на всех уровнях общественной и деловой жизни. Мы создаем площадку для прямых коммуникаций и обмена ресурсами заинтересованных сторон. В экосистему +1 входят УР-проекты: +1Медиа, +1Город, партнерская Медиасеть, +1Люди, +1Платформа, Премия «Управление изменениями. Визионеры», Конференция «Визионеры» и Лига зеленых брендов.

«Управление изменениями. Визионеры»

Первая российская профессиональная премия в области оценки устойчивого воздействия. Событие популяризирует внедрение импакт-подходов в практики социальных и экологических решений. Премия учреждена Проектом об устойчивом развитии +1 в 2018-м году. Среди номинантов и победителей разных лет: госкорпорация «Росатом», СБЕР, «СИБУР Холдинг», ПАО «Новатэк», ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», «Билайн», МТС, АНО в сфере экологии и защиты окружающей среды «Собиратор», Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и другие.