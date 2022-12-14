В Петербурге ввели масочный режим в соцучреждениях и приостановили плановую госпитализацию детей

В Санкт-Петербурге усилены меры по профилактике вирусных заболеваний.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по Петербургу, указывается на обострение эпидемической ситуации в Северной столице. «В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%. Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации», — говорится в постановлении.

В целях предотвращения появления очагов заболеваемости решено ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания, подчеркивается в сообщении. Также масочный режим введен в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

В числе новых мер — запрет на плановую госпитализацию детей в стационары. Исключение будут делать для пациентов с заболеваниями, при которых отсрочка невозможна. Согласно постановлению, не допускаются посетителей в стационары и учреждения закрытого типа, если речь не идет об ухаживающих за тяжелыми пациентами лицах.

В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга вводится обязательная термометрия, при отсутствии 20% учащихся занятия предписано приостановить.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что доля вирусов гриппа среди инфекционных заболеваний в России в настоящее время превышает 52%, этот показатель продолжает расти. Среди штаммов преобладает «свиной грипп», обнаруженный в 82 субъектах РФ.