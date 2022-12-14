В РЖД предложили как улучшить доставку нефтепродуктов в Магаданскую область

Доставка нефтепродуктов в Магаданскую область на 30% опережает нормативные сроки, а ее надежность приближается к 100%. При этом ситуацию можно улучшить, если сформировать план отгрузок, диверсифицировать точки перевалки груза и проставлять отметки на поставляемых товарах для автоматического отслеживания, считают в пресс-службе холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

Тема поставок нефтепродуктов в Магаданскую область привлекла внимание общественности после публикации газеты «Коммерсант». Издание сообщило, что губернатор региона Сергей Носов передал полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу телеграмму РЖД, согласно которой рекомендуется не принимать нефтеналивные грузы из-за логистических проблем. Таким образом, в регионе могут возникнуть проблемы с отоплением.

«Фактический срок доставки по железной дороге в адрес предприятий Магаданской области с начала года составляет 12,9 суток, что более чем на 30% опережает нормативные, предусмотренные договором сроки доставки грузов. Вместе с тем, некоторые вопросы требуют системного решения. Первое — это формирование оптимального плана отгрузок нефтепродуктов. Их доставка в Магаданскую область осуществляется из Тюмени, на расстояние почти 5 тысяч километров. При этом в обеспечении области нефтепродуктами практически не участвуют НПЗ, находящиеся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», - приводит сообщение РЖД агентство «РИА Новости».

В компании подчеркнули, что решают задачи по перевозке грузов в регион в тесном взаимодействии с администрацией Магаданской области, задержанных вагонов по ответственности РЖД на сети нет. Надежность доставки приближается к 100%.

По мнению РЖД, также требуется диверсифицировать точки перевалки груза на морской транспорт. Нефтепродукты на данный момент следуют в основном через один терминал – «Нико Ойл». Его фактическая выгрузка в два раза ниже установленной перерабатывающей способности, уточнили в компании. По состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке 21,5 вагона в адрес терминала следует 430 вагонов, а 165 уже находится на станции назначения – «Гайдамак».

«Дальнейшее увеличение отгрузок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур может привести к ухудшению консистенции топлива и замедлению слива темных нефтепродуктов. Скопление вагонов также приводит к ухудшению качества обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и задержке доставки других товаров. В связи с этим РЖД вынуждены были временно ограничивать прием грузов к перевозке в адрес данного терминала, а Дальневосточная железная дорога по факту скопления вагонов с опасными грузами ранее была вынуждена обратиться в прокуратуру», - отметили в РЖД.

Еще одной возможностью улучшить взаимодействие можно, если проставлять специальные отметки на грузах, чтобы автоматически контролировать доставку. Этой опцией пользуются еще не все поставщики Магаданской области. «Понимая указанные проблемы, РЖД письмом от 26 ноября информировали заместителя председателя правительства Юрия Петровича Трутнева о складывающейся ситуации и необходимости принятия системных решений», - говорится в сообщении компании.