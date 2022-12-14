Владимир Ефимов: каждый второй завод Москвы получил господдержку в 2022 году

С начала 2022 года около 400 средних и крупных предприятий Москвы получили государственную поддержку. Спрос на нее связан с беспрецедентным давлением иностранных санкций, сообщил 14 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты. По результатам проделанной правительством Москвы работы, к концу года поддержкой в столице охвачено каждое второе крупное и среднее предприятие», — рассказал Владимир Ефимов. Он уточнил, что всего в Москве работает более 3,5 тыс промышленных производств, из которых 700 — крупные и средние заводы.

Напомним, в 2022 году власти столицы предоставляли бизнесу как системные, так и антикризисные меры поддержки. В их числе субсидии, целевые и льготные кредиты, а также специальные статусы, которые дают промышленникам налоговые преференции. Так, заводы, имеющие статус промышленного комплекса, платят сниженный налог на прибыль, землю и имущество. Обычно эти специальные статусы нужно подтверждать ежегодно. Но минувшей весной мэр Москвы Сергей Собянин автоматически продлил их еще на год.

«В основе введенных в этом году антикризисных мер лежали реальные запросы предприятий города, что и обеспечило такой высокий спрос на новые механизмы», — подтвердил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В частности, по его словам, в городской Центр поддержки поступило более 300 обращений с просьбой помочь найти поставщиков или локализовать производство. А общая сумма заявок на льготные инвесткредиты, одобренные промышленникам Москвы, на данный момент достигла 10 млрд рублей, уточнил Овчинский.

Добавим, что мэрия столицы с марта начала предоставлять земельные участки в аренду без торгов, по льготной ставке 1 рубль в год под строительство новых или расширение действующих промышленных площадок. На данный момент такие договоры подписали уже 13 компаний.