Всемирный банк назвал крупнейших должников России

По итогам 2021 года крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Совокупный долг 38 стран перед РФ составил $26,54 млрд, кроме того, в прошлом году впервые за 30 лет был выдан кредит Ирану, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка.

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Так, по данным организации, задолженность Минска перед Москвой за год выросла на 1,9%, до $8,5 млрд. Долг Бангладеш достиг $4,4 млрд, что почти на треть больше, чем годом ранее. Задолженность Индии выросла на 11,7%, до $3,3 млрд. Далее идут Вьетнам ($1,5 млрд), Йемен ($1,7 млрд) и Афганистан ($1,16 млрд).

Более всего за прошлый год выросли долги перед Россией у Узбекистана (+77%, $254,7 млн), Египта (+63,7%, $867,2 млн) и Пакистана (+20,8%, $86,7 млн). Впервые с 1992 года в списке российских должников появился Иран — по итогам прошлого года он был должен $6 млн. Почти 30 лет назад задолженность Тегерана перед Москвой составляла $251,3 тыс.

Всего в 2021 году совокупный долг 38 стран перед Россией достиг $26,54 млрд, за год он вырос на 7,4%. На страны Азии пришлось $12,06 млрд, Европы — $10 млрд, Ближнего Востока — $3,05 млрд, Африки — $1,35 млрд, Латинской Америки — $86,1 млн.

