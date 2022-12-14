Всемирный банк назвал крупнейших должников России

По итогам 2021 года крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Совокупный долг 38 стран перед РФ составил $26,54 млрд, кроме того, в прошлом году впервые за 30 лет был выдан кредит Ирану, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка.
Так, по данным организации, задолженность Минска перед Москвой за год выросла на 1,9%, до $8,5 млрд. Долг Бангладеш достиг $4,4 млрд, что почти на треть больше, чем годом ранее. Задолженность Индии выросла на 11,7%, до $3,3 млрд. Далее идут Вьетнам ($1,5 млрд), Йемен ($1,7 млрд) и Афганистан ($1,16 млрд).
Более всего за прошлый год выросли долги перед Россией у Узбекистана (+77%, $254,7 млн), Египта (+63,7%, $867,2 млн) и Пакистана (+20,8%, $86,7 млн). Впервые с 1992 года в списке российских должников появился Иран — по итогам прошлого года он был должен $6 млн. Почти 30 лет назад задолженность Тегерана перед Москвой составляла $251,3 тыс.
Всего в 2021 году совокупный долг 38 стран перед Россией достиг $26,54 млрд, за год он вырос на 7,4%. На страны Азии пришлось $12,06 млрд, Европы — $10 млрд, Ближнего Востока — $3,05 млрд, Африки — $1,35 млрд, Латинской Америки — $86,1 млн.