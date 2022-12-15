Акции дня: бумаги застройщиков растут из-за продления льготной ипотеки

В плюсе торговались акции строительных компаний по итогам торгов на Мосбирже в четверг, 15 декабря. За день подорожали бумаги ГК «Пик» (+3,87% до 611,4 рублей за штуку), компании «Самолет» (+3,72% до 2484 рублей за штуку), групп «Эталон» (+0,54% до 48,20 рублей за штуку) и ЛСР (+1,34% до 454,2 рублей за штуку).

Трейдеры усилили покупку акций после объявление президента РФ Владимира Путина о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. Ранее ставка составляла 7%. Продление программы будет способствовать дополнительному спросу на недвижимость, что положительно скажется на финансовых показателях девелоперах, а в перспективе и на дивидендах.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -1,53% до 2126,8 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,77% до 1042,01 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:42 мск составила 81,77 долларов за баррель (-1,12%). Российская валюта слабела – 64,35 рублей за доллар.