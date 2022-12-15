«АвтоВАЗ» умерил амбиции

Совет директоров АО «АвтоВАЗ», возглавляемый вице-премьером — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым официально утвердил производственный план компании на 2023 год. Согласно документу, флагманом отечественного автомобилестроения будет выпущено 401,6 тысяч автомобилей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе в Минпромторга.

В ходе прошедшего совета директоров также обсуждались результаты деятельности «АвтоВАЗа» в 2022 году и реализация планов по локализации и замещению необходимых для производства компонентов. Восстановление логистических цепочек и оперативная замена более 200 позиций компонентов и материалов, ранее заблокированных к поставке, способствовали восстановлению производства и поэтапному возвращению на выпускаемые заводом автомобили многих опций. В их числе подушки безопасности, блоки навигации ЭРА-Глонасс, кондиционеры, мультимедийные системы и прочее.

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В минувшем ноябре доля АО «АвтоВАЗ» на рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей России превысила 40%. Дилеры LADA в прошлом месяце реализовали 21 726 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это лучший результат по продажам с начала года.

«В 2022 году менеджмент “АвтоВАЗа” провел необходимую работу для преодоления внешних вызовов и санкционного давления. На 2023 год компании поставлен ряд приоритетных задач, для успешного исполнения которых “АвтоВАЗу” будет оказываться вся необходимая поддержка. Ключевыми являются расширение модельного ряда и наращивание объёмов производства. Предметом особого внимания со стороны государства станет повышение уровня доступности автомобилей и контроль за ценообразованием», — приводит пресс-служба компании комментарий Дениса Мантуров.

Согласно корпоративным целям, озвученным на совете директоров, в течение 2023 года предприятие запустит серийное производство LADA Vesta нового поколения и возобновит производство LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года «АвтоВАЗ» выпустит опытную партию e-Largus на производственной площадке в Ижевске. Кроме того, планируется вернуть в комплектации автомобилей антиблокировочную систему тормозов. Компания продолжит повышать уровень локализации уже выпускаемых автомобилей и развивать новые проекты. В наступающем году «АвтоВАЗ» рассчитывает сохранить текущую долю внутреннего рынка и перезапустить экспортные продажи.

«В условиях сильнейшего санкционного давления и разрыва логистических цепочек команда “АвтоВАЗа” совершила настоящий трудовой подвиг: в кратчайшие сроки возобновлено производство автомобилей, а в комплектации возвращено большинство опций безопасности и комфорта. Мы благодарны профильному Минпромторгу за эффективные программы поддержки российского рынка в 2022 году и рассчитываем на их продолжение в 2023 году. Компания продолжит выполнять свою социальную функцию по обеспечению страны доступными автомобилями и будет активно развивать новые проекты», — прокомментировал итоги совета директоров президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Напомним, что в настоящее время с вазовских конвейеров сходят Lada Granta, Lada Niva Legend и Niva Travel. Модельный ряд был вынужденно сокращен после ухода из России на санкционной волне зарубежных партнеров компании. При этом производство новых моделей семейства LADA, разрабатываемых без участия иностранных «партнеров», начнётся, как заявлял три месяца назад Денис Мантуров, только в конце 2024 года. Сперва в линейке появится модель сегмента B, а через год — кроссовер на базе Vesta.

Ожидается, что за 12 месяцев текущего года российский автогигант выпустит в общей сложности около 220 тысяч автомобилей. При этом двухсоттысячная машина вырулила из заводскоих ворот 6 декабря. Ей стала LADA Granta в кузове седан и топ-комплектации. Что касается планов на 2023 год, то они, учитывая появившиеся в четверг цифры, были скорректированы от достаточно амбициозных для существующего положения вещей до более реалистичных.

Ранее Денис Мантуров декларировал, что «АвтоВАЗ» планирует произвести и продать до 500 тысяч автомобилей, напоминает ТАСС. Максим Соколов в интервью «Интефаксу» в сентябре также говорил о полумиллионе машин в 2023-м и анонсировал набор сотрудников на производственную площадку в Тольятти для достижения этой цели. Однако, похоже, жизнь внесла свои коррективы. Несмотря на достаточно оптимистичный тон заявлений официальных лиц на совете директоров, преодолеть все возникшие под санкционным давлением проблемы, очевидно, пока не удалось.

Так, в кулуарах «Транспортной недели 2022» Максим Соколов заявил «Эксперту», что вопрос кооперации в данном контексте приобретает принципиальную важность. Транспортное машиностроение ждет в данном контексте решительных действий от связанных с ним отраслей. В качестве примера он привел металлургов, которые могли бы помочь автопрому в получении продукции, альтернативной западной.

Независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов полагает, что намеченный на 2023 года «АвтоВАЗом» план выпуска почти 402 тысяч автомобилей выглядит реалистичным. «Правда, при условии, что производство будет обеспечено всеми необходимыми материалами и компонентами, включая и микрочипы, по-прежнему завозимые из-за границы», — уточнил он в комментарии «Эксперту».

«В то же время подобного объема может и не хватить для удовлетворения спроса на легковые автомобили в России. В 2021 году емкость отечественного рынка легковых автомобилей оценивалась примерно в 1,6-1,7 млн штук. По итогам 2022 года она может сократиться до 650-700 тысяч штук. Зато в 2023 году вероятен ее рост до 0,9-1,2 млн машин. Из данного объема доля “АвтоВАЗа” не превысит и 50%, даже если он будет отгружать все выпускаемые им автомобили на внутренний рынок нашей страны. Поэтому остальной объем придется на других российских производителей и иностранных импортеров. Только место европейских и американских будут занимать китайские, иранские и другие производители», — заключил Леонид Хазанов.