Бывший вице-канцлер Австрии предрёк ЕС сырьевой дефицит из-за антироссийских санкций

Из-за антироссийских санкций сырьевой дефицит в странах Евросоюза неизбежен. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.

Как пояснил политик, санкции Брюсселя против Москвы увеличили внешнеторговый сырьевой оборот в России со 100 до 220 млрд долл. и даже более чем в два раза, в то время как в странах Старого Света безудержно растут цены на энергоносители, сырьё, электроэнергию и продукты питания.

«Сейчас инфляция массово бьёт по европейской промышленности, бизнесу, гражданам и домохозяйствам, всё больше объявлений о неплатежеспособности, становится известно о банкротствах и разорениях, массово растёт безработица, всё больше людей борется с бедностью, и экономика может позволить себе всё меньше производства – сырьевой дефицит неизбежен», – убеждён Штрахе.

Экс-вице-премьер Австрии при этом добавил, что многие европейские компании более не являются конкурентоспособными на международном рынке, потому что производственные затраты резко выросли, и их продукция становится дороже.

Как ранее писал «Эксперт», все попытки Еврокомиссии ограничить цены на российский газ приведут к его дефициту в странах ЕС. При этом в ЕК и ряде европейских правительств ещё совсем недавно праздновали известия о снижении зависимости от поставок «голубого топлива» из РФ.

Но холодным душем для Старого Света стал прогноз Международного энергетического агентства, опубликованный 13 декабря, в котором отмечается, что в зависимости от погодных условий и ситуации на рынке СПГ дефицит газа на рынке ЕС может составить от 27 млрд до 57 млрд кубов в 2023 году. И чтобы покрыть даже минимальный разрыв между спросом и предложением придется мобилизовать еще как минимум 110 млрд евро.

