Новые регионы РФ должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям к 2030 году — Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что Россия обязательно добьется восстановления новых территорий.

По словам Путина, во всех четырех регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Российский лидер подчеркнул, до 2030 года новые субъекты должны выйти на общероссийский уровень по всем показателям.

«Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем и знаем, что нужно сделать», — отметил Владимир Путин.

Президент поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной», — заявил также ранее в ходе своего выступления Владимир Путин.