Доли РФ в международных фининститутах предложили конвертировать в обязательства перед Россией

Кабмин внес в Госдуму инициативу, предполагающую поправку в Бюджетный кодекс, которая даст правительству возможность в следующем году принимать решение о конвертации доли участия РФ в международных финансовых организациях в их обязательства перед Россией.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с документом источник.

Уточняется, что такие шаги предложено предпринимать по достижении договоренностей с этими организациями. При этом предусматривается также возможность по инициативе правительства обратной конвертации обязательств перед РФ в доли участия на условиях не хуже изначальных.

В пресс-службе Минфина рассказали, что Россия готова снизить свою долю в ряде международных финансовых институтов, с тем чтобы оградить их от санкций. «Деятельность данных организаций призвана содействовать международному экономическому развитию, что играет важную роль в сложившихся условиях. Подготовленные поправки позволят международным организациям, занимающимся продвижением экономического развития, создать условия для полноценного функционирования», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что у России есть доля во многих международных финансовых структурах, однако некоторые из них являются по отношению к РФ недружественными, поэтому антироссийские санкции им не угрожают — речь идет, в частности, о МВФ и Всемирном банке. В Азиатском банке инфраструктурных инвестиций доля России невелика и поэтому не «токсична», уточняет агентство, в то время как, к примеру, в учрежденном странами БРИКС Новом банке развития и Международном инвестиционном банке (создан в советское время странами СЭВ) у России более весомая доля, а в Евразийском банке развития (ЕАБР), у РФ целых 65% акций.