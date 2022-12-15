Доллар показал фунту, чего он стоит

Британский фунт опустился ниже уровня 1,24 доллара, снизившись с шестимесячного максимума — 1,245. Это стало результатом повышения ставки ФРС на 50 б.п. и пересмотра прогнозов относительно нее в сторону роста — что, естественно, укрепило доллар. Банк Англии намерен следовать тем же курсом и объявить сегодня после обеда о повышении ставки на 50 б.п. — после еще более значительного ее увеличения на 75 б.п. на предыдущем заседании (самого большого роста стоимости заимствований за 33 года).
Решение будет принято после публикации более низкого, чем ожидалось, индекса потребительских цен, показывающего, что инфляция в Великобритании замедлилась до 10,7% в ноябре с 41-летнего максимума 11,1% в предыдущем месяце. Ожидается, что центральные банки Еврозоны, Швейцарии и Норвегии также повысят процентные ставки.
Что касается экономических данных, то отчет о занятости в Великобритании показал: уровень безработицы в стране поднялся с августа по октябрь до 3,7%, а заработная плата выросла сильнее, чем ожидалось, — на 6,1%. Это самый большой прирост показателя с начала его расчета в 2001 году (за исключением скачков в период COVID-19).
Вниз по лестнице, ведущей вниз
В ноябре фунт укрепился по отношению к доллару с 1,1488 до 1,1942, напоминает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. В то же время, он незначительно ослабел по отношению к евро — с 0,8604 до 0,8642. Банк Англии на своем заседании в ноябре повысил официальную банковскую ставку на 75 б.п. — до 3%. Это стало восьмым повышением ставки в цикле, в результате чего совокупный рост составил 290 б.п. Банк, прекратил 14 октября временную поддержку цен на золотообрезные облигации (английские правительственные ценные бумаги, относящиеся к самым надежным) и начал QT (количественное ужесточение).
После потрясений, случившихся на рынках Великобритании в сентябре и октябре, новое правительство под руководством Риши Сунака постаралось восстановить порядок: осеннее бюджетное заявление канцлера казначейства Джереми Ханта смогло частично вернуть властям — в том числе финансовым — утраченный авторитет. Доходность 10-летних облигаций вернулась к уровням ниже 3,13%, с которого она росла из-за опасений по поводу утраты финансовой стабильности, отмечает аналитик.
Аналогичным образом и фунт преодолел уровни того времени, что также говорит о восстановлении значительной, если не всей, премии за риск, связанный с финансовой неопределенностью, поясняет Бовт. На сегодняшний день фунт торгуется в районе 1,24, и в четверг 15 декабря Банк Англии планирует повысить ставку до 3,5%, давая таким образом фунту определенную поддержку.
Однако, считает эксперт, в следующем году вряд ли стоит ждать дальнейшего укрепления фунта по отношению к доллару. Политические риски в Англии остаются достаточно высокими. Экономика тоже испытывает проблемы (инфляция, удорожание кредитов). Поэтому нисходящая долгосрочная тенденция фунта остается в силе, а текущий рост следует рассматривать как коррекцию.
Следуя в кильватере ФРС
Для британского фунта текущая неделя наполнена важными событиями, обращает внимание главный аналитик Telerade Марк Гойхман. Вышедшие в среду данные по инфляции показали принципиальное изменение: рост цен ослабел в ноябре до 10,7% после 11,1% в октябре (максимума за несколько десятилетий). Это способствовало укреплению валюты Великобритании выше 1,24 к доллару. Продолжилась мощная коррекция вверх, начавшаяся в конце сентября с рубежей 1,04 после памятного падения фунта из-за экономических экзерсисов бывшего премьера Лиз Трасс.
Но дело не только и даже не столько в самом Туманном Альбионе, признает эксперт. С октября в связи с замедлением инфляции в США поменялась риторика Федрезерва. Американский регулятор дал понять, что замедлит повышение процентной ставки по сравнению с предыдущими планами. Это вызвало оптимистичный настрой участников рынка, снижение спроса на доллар и его масштабное ослабление.
Поэтому ключевым событием недели и даже месяца на валютном рынке стало заседание ФРС в среду, говорит Гойхман. Регулятор ожидаемо повысил ставку с 4% до 4,5%, а не до 4,75% — то есть, продемонстрировал «смягчение жёсткости». Но при этом дал ясный сигнал, что ставка будет подниматься хотя и медленнее, чем раньше, но до более высоких уровней. И это опрокинуло рынки. К тому, что «медленнее», все уже были готовы, все было давно заложено в котировки. Но намерения поднимать ставку в 2023 году до 5,1%, а не до 4,6% (в соответствии с предыдущим прогнозом членов ФРС), не ожидал никто.
Это, конечно же, остановило ралли валют к доллару — в том числе и фунта. И вот теперь при такой диспозиции в четверг состоится заседание Банка Англии. Он идёт, что называется, «по пятам» ФРС и также намерен поднимать ставку на 0,5 п.п. — с 3 до 3,5%, чтобы противодействовать инфляции, которая остаётся все ещё очень высокой.
На более резкое повышение ставки регулятор сейчас вряд ли пойдёт, учитывая мрачную перспективу рецессии и снижение ВВП, которое уже началось, полагает аналитик. Но ставка в 3,5% давно заложена в котировки фунта и не приведет к его росту. Скорее, напротив: в таком случае инвесторы станут продавать британскую валюту, фиксируя исполнение своих ожиданий и появление новых перспектив, связанных уже с решениями ФРС.
Впрочем, многое будет зависеть от сопровождающей риторики Банка Англии.
В целом же, предполагает Марк Гойхман, вероятна остановка движения британской валюты вверх. Доллар получает преимущество — и вследствие более сильных показателей экономики, и из-за сохранения жёсткой политики ФРС. Тогда как Банк Англии не может этим похвастать — из-за опасений дальнейшего падения ВВП. Поэтому актуальной становится перспектива снижения пары GBP/USD с первыми техническими целями 1,20—1,21.