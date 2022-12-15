Доллар показал фунту, чего он стоит

Британский фунт опустился ниже уровня 1,24 доллара, снизившись с шестимесячного максимума — 1,245. Это стало результатом повышения ставки ФРС на 50 б.п. и пересмотра прогнозов относительно нее в сторону роста — что, естественно, укрепило доллар. Банк Англии намерен следовать тем же курсом и объявить сегодня после обеда о повышении ставки на 50 б.п. — после еще более значительного ее увеличения на 75 б.п. на предыдущем заседании (самого большого роста стоимости заимствований за 33 года).

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Решение будет принято после публикации более низкого, чем ожидалось, индекса потребительских цен, показывающего, что инфляция в Великобритании замедлилась до 10,7% в ноябре с 41-летнего максимума 11,1% в предыдущем месяце. Ожидается, что центральные банки Еврозоны, Швейцарии и Норвегии также повысят процентные ставки.

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Что касается экономических данных, то отчет о занятости в Великобритании показал: уровень безработицы в стране поднялся с августа по октябрь до 3,7%, а заработная плата выросла сильнее, чем ожидалось, — на 6,1%. Это самый большой прирост показателя с начала его расчета в 2001 году (за исключением скачков в период COVID-19).

Вниз по лестнице, ведущей вниз

В ноябре фунт укрепился по отношению к доллару с 1,1488 до 1,1942, напоминает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. В то же время, он незначительно ослабел по отношению к евро — с 0,8604 до 0,8642. Банк Англии на своем заседании в ноябре повысил официальную банковскую ставку на 75 б.п. — до 3%. Это стало восьмым повышением ставки в цикле, в результате чего совокупный рост составил 290 б.п. Банк, прекратил 14 октября временную поддержку цен на золотообрезные облигации (английские правительственные ценные бумаги, относящиеся к самым надежным) и начал QT (количественное ужесточение).

После потрясений, случившихся на рынках Великобритании в сентябре и октябре, новое правительство под руководством Риши Сунака постаралось восстановить порядок: осеннее бюджетное заявление канцлера казначейства Джереми Ханта смогло частично вернуть властям — в том числе финансовым — утраченный авторитет. Доходность 10-летних облигаций вернулась к уровням ниже 3,13%, с которого она росла из-за опасений по поводу утраты финансовой стабильности, отмечает аналитик.

Аналогичным образом и фунт преодолел уровни того времени, что также говорит о восстановлении значительной, если не всей, премии за риск, связанный с финансовой неопределенностью, поясняет Бовт. На сегодняшний день фунт торгуется в районе 1,24, и в четверг 15 декабря Банк Англии планирует повысить ставку до 3,5%, давая таким образом фунту определенную поддержку.

Однако, считает эксперт, в следующем году вряд ли стоит ждать дальнейшего укрепления фунта по отношению к доллару. Политические риски в Англии остаются достаточно высокими. Экономика тоже испытывает проблемы (инфляция, удорожание кредитов). Поэтому нисходящая долгосрочная тенденция фунта остается в силе, а текущий рост следует рассматривать как коррекцию.

Следуя в кильватере ФРС

Для британского фунта текущая неделя наполнена важными событиями, обращает внимание главный аналитик Telerade Марк Гойхман. Вышедшие в среду данные по инфляции показали принципиальное изменение: рост цен ослабел в ноябре до 10,7% после 11,1% в октябре (максимума за несколько десятилетий). Это способствовало укреплению валюты Великобритании выше 1,24 к доллару. Продолжилась мощная коррекция вверх, начавшаяся в конце сентября с рубежей 1,04 после памятного падения фунта из-за экономических экзерсисов бывшего премьера Лиз Трасс.

Но дело не только и даже не столько в самом Туманном Альбионе, признает эксперт. С октября в связи с замедлением инфляции в США поменялась риторика Федрезерва. Американский регулятор дал понять, что замедлит повышение процентной ставки по сравнению с предыдущими планами. Это вызвало оптимистичный настрой участников рынка, снижение спроса на доллар и его масштабное ослабление.

Поэтому ключевым событием недели и даже месяца на валютном рынке стало заседание ФРС в среду, говорит Гойхман. Регулятор ожидаемо повысил ставку с 4% до 4,5%, а не до 4,75% — то есть, продемонстрировал «смягчение жёсткости». Но при этом дал ясный сигнал, что ставка будет подниматься хотя и медленнее, чем раньше, но до более высоких уровней. И это опрокинуло рынки. К тому, что «медленнее», все уже были готовы, все было давно заложено в котировки. Но намерения поднимать ставку в 2023 году до 5,1%, а не до 4,6% (в соответствии с предыдущим прогнозом членов ФРС), не ожидал никто.

Это, конечно же, остановило ралли валют к доллару — в том числе и фунта. И вот теперь при такой диспозиции в четверг состоится заседание Банка Англии. Он идёт, что называется, «по пятам» ФРС и также намерен поднимать ставку на 0,5 п.п. — с 3 до 3,5%, чтобы противодействовать инфляции, которая остаётся все ещё очень высокой.

На более резкое повышение ставки регулятор сейчас вряд ли пойдёт, учитывая мрачную перспективу рецессии и снижение ВВП, которое уже началось, полагает аналитик. Но ставка в 3,5% давно заложена в котировки фунта и не приведет к его росту. Скорее, напротив: в таком случае инвесторы станут продавать британскую валюту, фиксируя исполнение своих ожиданий и появление новых перспектив, связанных уже с решениями ФРС.

Впрочем, многое будет зависеть от сопровождающей риторики Банка Англии.

В целом же, предполагает Марк Гойхман, вероятна остановка движения британской валюты вверх. Доллар получает преимущество — и вследствие более сильных показателей экономики, и из-за сохранения жёсткой политики ФРС. Тогда как Банк Англии не может этим похвастать — из-за опасений дальнейшего падения ВВП. Поэтому актуальной становится перспектива снижения пары GBP/USD с первыми техническими целями 1,20—1,21.