Два человека погибли при пожаре на нефтезаводе в Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара на промплощадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК), приведшего к гибели двух человек.

Ранее о возгорании на территории АНХК сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Площадь пожара, который на данный момент локализован, составила 2,5 тыс. кв. м, передает «Интерфакс»; на тушение было привлечено более 100 человек и 25 единиц техники.

К пожару мог привести cкопившийся газ, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. «Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки», — говорится в сообщении ведомства.

Управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «По версии следствия, сегодня около шести часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — указывается в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, изымается техническая и прочая документация, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщил Кобзев, взрыв на заводе был такой силы, что оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие. Многие приняли взрыв за землетрясение, отметил губернатор.