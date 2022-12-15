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Джером Пауэлл – похититель Рождественского ралли

Глеб Баранов
15 декабря 2022, 01:10

Рождественское ралли откладывается, если не отменяется. Риторика и прогнозы ФРС после подъема ставки до 15-летнего максимума обвалили фондовый рынок, который в ответ окрестил Джерома Пауэлла Скруджем

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