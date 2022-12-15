Джером Пауэлл – похититель Рождественского ралли

От последнего в этом году подъема ставки ФРС мало кто ждал неприятных сюрпризов. Некоторые даже считали, что именно после него по-настоящему и стартует Рождественское ралли. Многим казалось, что все предрешено: ставку повысят на 50 б.п. и включат в заявление пассаж, намекающий на завершение ее подъема через несколько заседаний. Такие идеи навевали вышедшие накануне данные по ноябрьской инфляции в США, показавшие ее снижение с 7,7% до 7,1%.

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