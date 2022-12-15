От последнего в этом году подъема ставки ФРС мало кто ждал неприятных сюрпризов. Некоторые даже считали, что именно после него по-настоящему и стартует Рождественское ралли. Многим казалось, что все предрешено: ставку повысят на 50 б.п. и включат в заявление пассаж, намекающий на завершение ее подъема через несколько заседаний. Такие идеи навевали вышедшие накануне данные по ноябрьской инфляции в США, показавшие ее снижение с 7,7% до 7,1%.
Джером Пауэлл – похититель Рождественского ралли
Рождественское ралли откладывается, если не отменяется. Риторика и прогнозы ФРС после подъема ставки до 15-летнего максимума обвалили фондовый рынок, который в ответ окрестил Джерома Пауэлла Скруджем
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