Германия просит страны ЕС не идти на конфликт с США из-за субсидий

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал укрепить сотрудничество между Евросоюзом и США. Он также призвал заокеанских союзников решить разногласия относительно так называемых «зеленых» субсидий Вашингтона.

«Мы должны беречь и защищать трансатлантические отношения,- заявил Олаф Шольц, выступая в бундестаге перед депутатами накануне очередного саммита ЕС, который начинается 16 декабря.- Необходимо более тесно вместе работать и укреплять торговлю с США».

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Иной позиции по вопросу субсидий придерживается Франция, которая обвиняет США в проведении «китайской» экономической политики. Париж обвиняет Вашингтон в дискриминации иностранных компаний и угрожает обратиться в суд ВТО с жалобой на новый американский закон о борьбе с инфляцией.

Суть очередных споров между Европой и Америкой в субсидиях американским компаниям, включая производителей электромобилей, которые дают им немалое преимущество в конкуренции с европейскими компаниями.

Президент Франции Эмманюэль Макрон давно выступает за принятие за принятие закона, который можно было бы назвать: «Покупаем все европейское!» Суть его в том, что в тендерах на проекты в Старом Свете должны участвовать только европейские компании и в том, что получателями европейских субсидий должны быть только европейские компании.

Германия выступает за более осторожную и взвешенную политику в этом вопросе, который рискует испортить отношения между ЕС и США. Шольц хочет, чтобы Еврокомиссия ответила на американские субсидии для своих компаний уточнением и улучшением механизма расходования средств уже существующих фондов помощи и усилением стимулов на национальном уровне. Берлин явно не хочет ссориться с Вашингтоном и выступает против агрессивной позиции Парижа. Свою позицию канцлер объясняет тем, что сейчас связи Европы с США как никогда важны и поэтому они должны быть прочными.

Примиренческое предложение Шольца наверняка вызовет раздражение не только Франции, но и других европейских стран, выступающих за более решительный ответ на субсидии, потому что не все члены Евросоюза обладают средствами для поддержки своих компаний.

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на стороне Олафа Шольца. Она тоже выступила в среду перед депутатами, но не бундестага, а Европарламента, и заявила, что сейчас не время для торговой войны между Европой и Америкой. Она также написала в твите, что в январе следующего года начнет действовать новый проект, призванный ускорить «зеленый» переход, т.е. переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

Кстати, в письме европейским лидерам президент ЕК подчеркнула, что отдельные параграфы американского закона действительно дискриминируют европейские компании. Она также написала, что летом Комиссия предложит создать суверенный фонд, средства которого пойдут на поддержку «чистой» экономики.

Шольц советует возобновить переговоры между ЕС и США о зоне свободной торговли и подписать соглашение о тарифах или хотя бы о бестарифных экономических зонах для тех секторов промышленности, которые помогают «зеленому» переходу.

В правительстве ФРГ надеются, что это позволит США гарантировать Европе схожие исключения из Закона о борьбе с инфляцией так же, как Вашингтон уже сделал для Мексики и Канады. В начале декабря президент США Джо Байден сказал, что видит возможность внесения в закон изменений, которые облегчат европейским странам участие в нем.