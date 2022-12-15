Карты, деньги, СБП: пластик сдает позиции

О том, почему пока нельзя полностью отказаться от использования пластиковых банковских карт, хотя очень хочется, и о том, в каком направлении будет в дальнейшем эволюционировать СПБ, участники рынка и эксперты говорили накануне в ходе сессии «Новые платежи и новые рынки: серфинг после шторма», прошедшей в рамках VI конференции о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех».

Будучи на данный момент относительно новым инструментом, СБП стремительно набирает все большую популярность в стране. Однако многие ИТ-компании (в том числе и, к примеру, «Яндекс») продолжают работу над собственными решениями в данной области. При этом, как заметил заместитель председателя правления «Московского кредитного банка» Сергей Путятинский, «вся эта масса возможностей» стоит денег. В итоге плата за инновации ляжет на плечи клиентов.

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«Я не против конкуренции, это нормально. Но вот мой любимый пример: есть платная дорога “Москва — Санкт-Петербург”, она — монопольная. Нужна ли еще одна платная дорога рядом? Ну, наверное, нет», — констатировал он, добавив, что его финорганизация выбрала стратегию не заваливать пользователей миллионом разных возможностей и опций. Такой подход дает людям возможность привыкнуть к новой системе.

«Если отъехать куда-то в регионы, пообщаться с обычными людьми, то станет ясно, что они не понимают ничего в этом деле. Они будут платить c помощью условного “Яндекс Pay”, потому что для них это привычно, легко, кто-то один раз им это показал. Они не знаю, что выбор есть. Да и выбор тут на самом деле является иллюзией», — заявил он.

Сергей Путятинский обратил внимание: ЦБ РФ проводит достаточно большую работу по популяризации СБП, цель которой заключается в том, чтобы о системе узнали и за условным МКАДом. Соответственно, данную работу регулятора стоит поддержать для общего блага.

Фискальные органы ратуют за карты

Заместитель председателя правления, директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов указал, что более активное внедрение СБП зависит и от банков, которые все еще слишком привязаны к картам. При этом он напомнил, что сами по себе карты в 5 раз дороже для финорганизаций чем СБП, однако тот же кешбэк предоставляется исключительно для держателей пластиковых прямоугольников. «И я не понимаю, как можно платить кешбек по картам, и не платить по СБП», — резюмировал он.

Участники рынка подтвердили, что за сохранение «карточной системы» будут еще долгое время ратовать фискальные органы, а также организации, связанные с кассовым обслуживанием, которым такое положение вещей просто выгодно. «На самом деле рано или поздно мы перейдем к безкарточным платежам. Но сейчас смартфоны есть не у всех, интернет не везде работает, интеграция QR-кода требует времени и денег. Поэтому карточка — это пока единственный способ авторизации. Хотя мы все работаем над тем, чтобы перейти к иному поведению клиентов, к биоэквайрингу», — добавил вице-президент «Тинькофф-банка» Сергей Хромов.

В свою очередь Виталий Копысов напомнил, что банк «Синара» активно экспериментирует с тем, чтобы ввести систему использования СБП без карт. Конечно, понимание, что стандартная привязанная к картам банковская инфраструктура просуществует еще длительное время, есть. Пусть отказавшись от нее, банки де-факто не понесут финансовых потерь, но это дань традиции, от которой еще сложно отказаться.

Банку — банково, финтеху — финтехово

Виталий Копысов заметил, что СБП в будущем сможет стать для россиян именно той альтернативой картам «Мир», которую можно будет широко использовать заграницей.

«Страна победившего СБП — это Индия. В данном государстве банк занимается банковскими делами, финтех — финтеховскими. То есть СБП существует отдельно. Ты рассчитываешься не банковскими приложением, а приложением конкретного финтеха, который запретить нельзя. И мы можем сделать тоже самое. Выезжать не с банковским приложением, а с приложением кошелька. И в нем будет токен оплаты “Тинкофф”, “Синары”, да кого угодно! При этом другим странам очень просто сделать инфраструктуру, построенную на открытом банкинге. Я был в Турции, и в одном магазине мне спокойно предложили оплатить СБП. У них просто был российский терминал, ничего сложного. В этом случае, с эквайрингом мы увидим очень понятные расчеты в рублях и простые, приятные интерфейсы для клиентов», — рассказал он. Именно поэтому технологию СБП стоит сделать коммерческой историей, независимой от ЦБ. Тогда решение для оплаты заграницей придет быстрее.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Виталий Копысов подтвердил, что на данный момент рост популярности СБП идет колоссальными темпами. «Популярность связана и с тем, что этого захотел бизнес. И мы видим, что идет нулевая комиссия, которая подстегнула рост. Причем у некоторых рост доходил до 30% от общих транзакций. В онлайне все уже отлично работает. При этом, если мы увидим новшества с эквайрингом, то рост пойдет еще больше. Люди быстро привыкнут», — заключил он.