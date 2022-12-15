Новая газовая угроза для Европы идет из Китая

Главным мировым событием декабря вне всяких сомнений стал постепенный выход Китая из пандемии. Китайские власти ослабляют и отменяют ограничения, включая китайское ноухау – массовое тестирование на ковид, а компании из КНР уже ищут грузы сжиженного газа с доставкой в начале 2023 года.

Событие, которого так ждали весь этот год, можно сказать, свершилось. Пекин, похоже, решил отказаться от политики нулевой терпимости к ковиду. Сотни миллионов китайцев радостно предвкушают возвращение нормальной жизни. Однако за десять тысяч километров от КНР, в Европе, настроение царит далеко не радостное. Многие европейцы прекрасно понимают, что «открытие» Поднебесной не самая хорошая для них новость, потому что пробуждение китайской экономики от пандемической спячки угрожает им усилением энергетического кризиса со всеми вытекающими отсюда малоприятными последствиями.

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Несмотря на то, что Европе удалось, по образному выражению главы Международного Энергетического Агентства (МЭА) Фатиха Бироля, «соскочить с крючка», т.е. опасения, что Европа замерзнет этой зимой без российского газа, скорее всего не оправдаются, проделать тот же трюк зимой 2023-24 годов будет значительно труднее. Во-первых, 23-й год будет первым годом, когда европейцы с самого его начала будут жить фактически без российского газа, а во-вторых, на сцену или, вернее, на газовые рынки возвращается Китай. Это значит, что сжиженного газа (СПГ), на который европейцы сделали ставку, отказываясь от газа из России, и который был в большом дефиците в 2022 году, в следующем году станет еще меньше и купить его будет еще труднее, чем в этом году.

Китайский энергетический гигант CNOOC прогнозирует рост газового импорта Поднебесной в 2023 году на 7%, пишет Bloomberg. В этом году, напомним, из-за многочисленных локдаунов в китайских мегаполисах спрос на газ в Китае не рос, а снижался. По данным Energy Intelligence, в январе-октябре 2022 года импорт СПГ в КНР был на 21,6% ниже, чем за тот же промежуток времени 2021 года. Дело доходило до того, что китайские компании, запасшиеся газом впрок еще до серии локдаунов, несколько месяцев даже перепродавали его излишки той же Европе, в которой «голубое топливо» в жидком виде в этом году неожиданно стало самым востребованным продуктом импорта.

Конечно, 7-процентный рост спроса не повод для того, чтобы бить тревогу, но только в том случае, если речь не идет, как сейчас, о полуторамиллиардном Китае. Рост спроса на газ на 7% в КНР наверняка усилит глобальный энергетический кризис на всей планете и больнее всего ударит по Европе, которая явно неудачно выбрала время для отказа от российских энергоносителей.

Как сообщает Bloomberg, китайские компании уже ищут СПГ с поставками в первые месяцы следующего года. Обращает на себя внимание и то, что хранилища газа в портах на севере Китая пустеют сейчас с пугающей скоростью, потому что погода в северной части Китая холоднее обычной.

Но и это еще не все. Серьезной проблемой является снижение поставок трубного газа из Центральной Азии. Это означает, что Пекину придется так же, как Брюсселю, тоже делать ставку на сжиженный газ, что еще больше усилит и без того острую в этом году конкуренцию на спотовом газовом рынке между Азией и Европой. Только теперь азиатская сторона получит очень мощное подкрепление в виде богатых китайских компаний, которые в отличие от покупателей из большинства азиатских стран готовы платить за СПГ такие же большие деньги, как и европейцы.