Китай vs США: японские экономисты сделали неожиданный прогноз

ВВП Китая вряд ли превзойдет США в ближайшие несколько десятилетий, указано в новом исследовании Японский центр экономических исследований (JCER). Причиной этого станут последствия политики нулевой терпимости к COVID-19, которую в последнее время проводили власти страны. Также препятствовать благоприятному развитию событий в экономике Поднебесной будут ограничительные меры в торговле, которые Вашингтон принимает в отношении Пекина.
Как пишет газета Nikkei со ссылкой на новое исследование JCER, в более раннем прогнозе эксперты полагали, что КНР уже в 2028 году обгонит США по размерам ВВП и выйдет по этому показателю на первое место в мире к 2033 году. Теперь же, уверены в JCER, Китаю вообще не удастся обогнать США, поскольку замедление темпов экономического роста будет носить более существенный характер, чем предполагалось ранее. Согласно нынешнему прогнозу, ситуация усугубится нарастающей нехваткой рабочей силы из-за начавшегося сокращения рождаемости. При этом Китай, сможет полностью отменить карантинные ограничения в связи с угрозой коронавируса не ранее 2025 года.
В результате, как ожидают в JCER, в 2030 году темпы роста китайского ВВП упадут ниже 3%, а в 2035-м — до 2,2%. КНР будет медленно приближаться к Соединенным Штатам, однако в 2035 году ее ВВП достигнет лишь отметки 87% от американского и уже никогда его не перегонит.
Негатив не стоит преувеличивать
Экономисты регулярно выдают прогнозы, которые столь же регулярно не сбываются, заявил «Эксперту» ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Сама наука экономики стоит на стыке точных и гуманитарных дисциплин, а значит допускает множество допущений и субъективизма. К примеру, идея о неизбежных негативных последствиях вмешательства государства в экономику давно стала ущербной. Без такого вмешательства многие экономики мира лежали бы в руинах. Достаточно вспомнить кризис 2008 года, когда США использовали государственные средства, как для спасения банков, так и для поддержки крупнейших корпораций.
Поэтому негатив от вмешательства китайского государства в экономические процессы не стоит преувеличивать, полагает аналитик. Более того, развитие искусственного интеллекта и цифровизация повышают роль государственного планирования, так как улучшают эффективность управления спросом и предложением. Некоторые футурологи вовсе говорят, что уже через 10 лет капитализм начнёт по всем статьям проигрывать социализму и плановой экономике. Вместо множественной конкуренции, требующей значительных затрат, придёт умное планирование на основе оценки спроса и оперативных потребностей. В таких условиях победит тот, кто будет заниматься планированием и повышением эффективности на уровне микроэкономики.
Условно говоря, если в экономике появляется спрос на дополнительные 100 тыс. сковородок, то такой спрос немедленно встречает наиболее эффективное предложение производителя. В текущей системе координат экономические субъекты ещё должны выяснить наличие потребностей, а затем попытаться «толкнуть» свой товар, идентичный конкурентам, пояснил Андрей Кочетков.
Понятно, что худшее предложение постепенно отпадёт, но ценные ресурсы для его возникновения уже потрачены. В классической экономической мысли все действия, оцененные в деньгах, должны учитываться в объёме ВВП. Однако эта система подсчёта не учитывает эффективность таких затрат. В отличие от классики рыночной экономики современный государственный надзор с использованием искусственного интеллекта позволяет выявлять потребности и наиболее эффективные способы их удовлетворения, подчеркнул эксперт.
Если же речь идёт о больших проектах, как, например, развитие полупроводниковой отрасли КНР, то без государственного участия невозможно обойтись, продолжает эксперт. К слову, сами США также субсидируют свою полупроводниковую промышленность на десятки миллиардов долларов в рамках закона о борьбе с инфляцией. То есть возникает противоречие: если мы говорим о Китае, то государственное вмешательство — это плохо, а если говорим о США — это хорошо.
На самом деле, современная трактовка экономической структуры подразумевает, что государство это в какой-то степени суперкорпорация, призванная повышать взаимодействие внутри экономики и продвигать её интересы во вне. В этом случае государство является столь же рыночным участником процесса, как и любая произвольная частная компания, констатировал Андрей Кочетков.
И, наконец, утверждение о том, что ВВП Китая в ближайшие десятилетия не обгонит США, может быть изначально ошибочным. Если изменить подход к подсчётам, то Китай уже давно перегнал США по объёмам экономики. Собственно говоря, миф о высокой производительности американского рабочего базируется лишь на размере его оплаты труда. Мы все прекрасно знаем физические возможности человека, а также степень роботизации производств. Так вот, Китай сегодня роботизирует производство самыми высокими темпами в мире, а также обладает самым большим парком промышленных роботов. Другое дело, что китайский рабочий получает существенно меньшую зарплату, чем рабочий в Пенсильвании, или Калифорнии, заметил Андрей Кочетков.
Кроме того, почти 70% экономики США — это сфера услуг. Для примера: в России ситуация диаметрально противоположная. В Китае также доминирует производственная сфера, хотя нематериальные услуги также развиваются бурными темпами. Соответственно, если говорить о реальной экономике, то Китай уже давно опередил США по объёмам производства товаров, но может долго отставать по показателям нематериальных услуг от человека к человеку.
При учёте лишь материальной сферы экономика КНР будет на безусловно первом месте, а российская, к примеру, получит долю в 5%-6% мирового материального ВВП. США, в свою очередь, могут неожиданно оказаться позади не только Китая, но и Индии, отмечает Андрей Кочетков. Поэтому утверждение о том, что Китай не сможет обогнать США в ближайшие десятилетия является изначально неверным. Скорее стоит говорить о том, когда Китай успел обогнать Америку, резюмировал эксперт.
Китай уже впереди
Возможно, Китай будет медленнее, чем раньше приближаться к размеру экономики США в ближайшее десятилетие, признал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Но с тезисом о том, что он ее не догонит, аналитик согласиться не смог. Локдауны, вызванные пандемией, старение населения и само противодействие США этим тенденциям оказывают негативное влияние на рост экономики КНР, но темпы роста Поднебесной скорее останутся более высокими в ближайшие годы, чем в США.
По прогнозам Goldman Sachs они составят около 4% в период с 2024 по 2029 год по сравнению с 1,9% в США. При этом, обратил внимание в беседе с корреспондентом «Эксперта» Альбер Короев, статус крупнейшей экономики мира не дает никаких автоматических преимуществ. Таким образом, в расчете ВВП по паритету покупательной способности Китай давно уже обогнал США.
Остается добавить, что в данном контексте мрачный прогноз экономистов из страны, идущей в русле американской внешней политики, выглядит не только спорным, но и политически ангажированным.