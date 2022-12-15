Китай vs США: японские экономисты сделали неожиданный прогноз

ВВП Китая вряд ли превзойдет США в ближайшие несколько десятилетий, указано в новом исследовании Японский центр экономических исследований (JCER). Причиной этого станут последствия политики нулевой терпимости к COVID-19, которую в последнее время проводили власти страны. Также препятствовать благоприятному развитию событий в экономике Поднебесной будут ограничительные меры в торговле, которые Вашингтон принимает в отношении Пекина.

Как пишет газета Nikkei со ссылкой на новое исследование JCER, в более раннем прогнозе эксперты полагали, что КНР уже в 2028 году обгонит США по размерам ВВП и выйдет по этому показателю на первое место в мире к 2033 году. Теперь же, уверены в JCER, Китаю вообще не удастся обогнать США, поскольку замедление темпов экономического роста будет носить более существенный характер, чем предполагалось ранее. Согласно нынешнему прогнозу, ситуация усугубится нарастающей нехваткой рабочей силы из-за начавшегося сокращения рождаемости. При этом Китай, сможет полностью отменить карантинные ограничения в связи с угрозой коронавируса не ранее 2025 года.

В результате, как ожидают в JCER, в 2030 году темпы роста китайского ВВП упадут ниже 3%, а в 2035-м — до 2,2%. КНР будет медленно приближаться к Соединенным Штатам, однако в 2035 году ее ВВП достигнет лишь отметки 87% от американского и уже никогда его не перегонит.

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Негатив не стоит преувеличивать

Экономисты регулярно выдают прогнозы, которые столь же регулярно не сбываются, заявил «Эксперту» ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Сама наука экономики стоит на стыке точных и гуманитарных дисциплин, а значит допускает множество допущений и субъективизма. К примеру, идея о неизбежных негативных последствиях вмешательства государства в экономику давно стала ущербной. Без такого вмешательства многие экономики мира лежали бы в руинах. Достаточно вспомнить кризис 2008 года, когда США использовали государственные средства, как для спасения банков, так и для поддержки крупнейших корпораций.

Поэтому негатив от вмешательства китайского государства в экономические процессы не стоит преувеличивать, полагает аналитик. Более того, развитие искусственного интеллекта и цифровизация повышают роль государственного планирования, так как улучшают эффективность управления спросом и предложением. Некоторые футурологи вовсе говорят, что уже через 10 лет капитализм начнёт по всем статьям проигрывать социализму и плановой экономике. Вместо множественной конкуренции, требующей значительных затрат, придёт умное планирование на основе оценки спроса и оперативных потребностей. В таких условиях победит тот, кто будет заниматься планированием и повышением эффективности на уровне микроэкономики.

Условно говоря, если в экономике появляется спрос на дополнительные 100 тыс. сковородок, то такой спрос немедленно встречает наиболее эффективное предложение производителя. В текущей системе координат экономические субъекты ещё должны выяснить наличие потребностей, а затем попытаться «толкнуть» свой товар, идентичный конкурентам, пояснил Андрей Кочетков.

Понятно, что худшее предложение постепенно отпадёт, но ценные ресурсы для его возникновения уже потрачены. В классической экономической мысли все действия, оцененные в деньгах, должны учитываться в объёме ВВП. Однако эта система подсчёта не учитывает эффективность таких затрат. В отличие от классики рыночной экономики современный государственный надзор с использованием искусственного интеллекта позволяет выявлять потребности и наиболее эффективные способы их удовлетворения, подчеркнул эксперт.

Если же речь идёт о больших проектах, как, например, развитие полупроводниковой отрасли КНР, то без государственного участия невозможно обойтись, продолжает эксперт. К слову, сами США также субсидируют свою полупроводниковую промышленность на десятки миллиардов долларов в рамках закона о борьбе с инфляцией. То есть возникает противоречие: если мы говорим о Китае, то государственное вмешательство — это плохо, а если говорим о США — это хорошо.

На самом деле, современная трактовка экономической структуры подразумевает, что государство это в какой-то степени суперкорпорация, призванная повышать взаимодействие внутри экономики и продвигать её интересы во вне. В этом случае государство является столь же рыночным участником процесса, как и любая произвольная частная компания, констатировал Андрей Кочетков.

И, наконец, утверждение о том, что ВВП Китая в ближайшие десятилетия не обгонит США, может быть изначально ошибочным. Если изменить подход к подсчётам, то Китай уже давно перегнал США по объёмам экономики. Собственно говоря, миф о высокой производительности американского рабочего базируется лишь на размере его оплаты труда. Мы все прекрасно знаем физические возможности человека, а также степень роботизации производств. Так вот, Китай сегодня роботизирует производство самыми высокими темпами в мире, а также обладает самым большим парком промышленных роботов. Другое дело, что китайский рабочий получает существенно меньшую зарплату, чем рабочий в Пенсильвании, или Калифорнии, заметил Андрей Кочетков.

Кроме того, почти 70% экономики США — это сфера услуг. Для примера: в России ситуация диаметрально противоположная. В Китае также доминирует производственная сфера, хотя нематериальные услуги также развиваются бурными темпами. Соответственно, если говорить о реальной экономике, то Китай уже давно опередил США по объёмам производства товаров, но может долго отставать по показателям нематериальных услуг от человека к человеку.

При учёте лишь материальной сферы экономика КНР будет на безусловно первом месте, а российская, к примеру, получит долю в 5%-6% мирового материального ВВП. США, в свою очередь, могут неожиданно оказаться позади не только Китая, но и Индии, отмечает Андрей Кочетков. Поэтому утверждение о том, что Китай не сможет обогнать США в ближайшие десятилетия является изначально неверным. Скорее стоит говорить о том, когда Китай успел обогнать Америку, резюмировал эксперт.

Китай уже впереди

Возможно, Китай будет медленнее, чем раньше приближаться к размеру экономики США в ближайшее десятилетие, признал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Но с тезисом о том, что он ее не догонит, аналитик согласиться не смог. Локдауны, вызванные пандемией, старение населения и само противодействие США этим тенденциям оказывают негативное влияние на рост экономики КНР, но темпы роста Поднебесной скорее останутся более высокими в ближайшие годы, чем в США.

По прогнозам Goldman Sachs они составят около 4% в период с 2024 по 2029 год по сравнению с 1,9% в США. При этом, обратил внимание в беседе с корреспондентом «Эксперта» Альбер Короев, статус крупнейшей экономики мира не дает никаких автоматических преимуществ. Таким образом, в расчете ВВП по паритету покупательной способности Китай давно уже обогнал США.

Остается добавить, что в данном контексте мрачный прогноз экономистов из страны, идущей в русле американской внешней политики, выглядит не только спорным, но и политически ангажированным.