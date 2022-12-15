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Лагард переплюнула Пауэлла и обвалила рынки

Глеб Баранов
15 декабря 2022, 22:50

Волна повышений ставок мировыми центробанками и «ястребиная» риторика ФРС и ЕЦБ давят на акции по всему миру. Азиатские и европейские фондовые индексы закрыли день в минусе

Michael Probst AP/TASS