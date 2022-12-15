Лагард переплюнула Пауэлла и обвалила рынки

После того как в среду ФРС не только подняла ставку на 50 базисных пунктов, выведя ее на 15-летний максимум (4,25–4,5%), но и обрушила акции «ястребиной» риторикой, от ЕЦБ особых сюрпризов не ждали. Рынки были почти уверены, что он, также как Банк Англии и Швейцарский национальный банк, поднимет ставку на те же 50 б.п. Продолжающаяся на этой неделе волна повышений ставок менее значимыми центробанками и вовсе большой новостью быть не могла.

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