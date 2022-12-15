Лев Авербух в костюме льва принял участие в репетиции "Волшебника из страны Оз"

Две недели осталось до премьеры новой версии новогоднего шоу Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз", которая состоится 29 декабря во Дворце спорта "Лужники". Уже сейчас режиссер и его знаменитые фигуристы активно репетируют на льду многофункционального спортивного комплекса "Чкалов Арена", чтобы добавить в шоу много волшебства и необычных цирковых элементов.

Первой "жертвой" фантазии Авербуха стала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ее на репетиции буквально "распилили" пополам. Выступать в цирковом амплуа Жене еще не приходилось, и она искренне радовалась получившейся иллюзии.

"Наверное, Илья делает этот трюк с прицелом на будущее, - засмеялась она. - Одна половина меня будет выступать в одном шоу Авербуха, тогда как вторая половина - в другом. Очень удобно для режиссера". Во втором фокусе вместо пустой шляпы у Жени в руках внезапно оказался живой кролик, и она обрадовалась этому как ребенок и даже фотографироваться пошла вместе с ним.

За репетицией проекта внимательно наблюдал самый главный зритель - полуторагодовалый сын Авербуха Лев вместе с мамой актрисой Лизой Арзамасовой. Он пришел поддержать своего знаменитого папу в костюме Льва. Наибольшее впечатление на него произвела "схватка" на льду доброй волшебницы Амелинды и злой Брунгильды, в исполнении Оксаны Домниной и Романа Костомарова. Роман так вошел в роль и наполнился энергией своего персонажа, что сломал свой главный инструмент - метлу, в результате чего исполнение номера оказалось под угрозой.

"Мне кажется, что "Волшебник страны Оз" - мое самое сказочное представление, - сказал Илья Авербух. - Не случайно, над его видеорядом и костюмами работали художники-мультипликаторы. Это, наверное, самый яркий и красочный из всех моих спектаклей. И это по сути первая новогодняя елка у моего сына Льва, я думаю, что ему должно очень понравиться. Он недавно был на новогодней премьере мамы спектакля "Золушка", теперь вот настало время увидеть папину работу".

Роль Льва в спектакле исполнит трехкратный чемпион России Михаил Коляда, который сейчас готовится к чемпионату России и присоединится к репетициям сразу после его окончания. Это будет первое выступление Михаила в сказочном шоу, но, по мнению режиссера, ввод его должен оказаться органичным.

"Конечно, спортсменам-любителям очень непросто поначалу выступать в ледовых спектаклях, - заметил Илья Авербух, - но я уже много раз работал с Мишей и ставил для него программы, так что мы сработались вместе, и я хорошо знаю его возможности и потенциал. К тому же, здесь не сложная драматическая роль, а сказочный персонаж. Я уверен, что его высокий профессионализм, потрясающее владение коньком и сложными элементами украсит наш спектакль и сделает его еще более волшебным, а состав звездным".

Михаил Коляда: "Это мой первый опыт участия в новогоднем проекте, но мне всегда было интересно попробовать себя в качестве артиста театрального представления на льду, а в этом году благодаря Илье Авербуху появилась такая замечательная возможность."

Еще одним новым участником спектакля станет юная звезда российского фигурного катания, победитель проекта «Ледниковый период. Дети» 13-летний Николай Колесников, которому досталась роль Тотошки. В этом году Николай пропустил несколько соревнований из-за полученной травмы, и "Волшебник страны Оз" станет первым его появлением на льду после долгого перерыва. Даже на репетиции он поразил присутствующих своей великолепной техникой и фирменными вращениями.

"Я впервые сделал новогоднюю ледовую елку в 2004 году. Если сейчас ледовые спектакли стали хедлайнерами новогодних каникул, и уже который год мы видим, что зрителям предлагается сразу несколько ледовых шоу, то в то время я очень опасался предлагать нашим прославленным фигуристам, олимпийским чемпионам сыграть в моих ледовых шоу, это был совершенно новаторский проект. Кроме того, мы всегда привлекали юных фигуристов, так как для них очень важно получить этот опыт катания перед зрителем, актерское прочтение на льду той или иной роли, и я могу с гордостью констатировать, что многие из них потом стали уже взрослыми звездами отечественного фигурного катания. Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Елена Ильиных и другие фигуристы впервые выступили именно у нас. И я уверен, что Колю Колесникова тоже ждет блестящая спортивная карьера", - прокомментировал Илья Авербух его выступление.