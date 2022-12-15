Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

Министерство обороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно информации, которую на брифинге 15 декабря озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем, ударами армейской авиации ВС РФ была сорвана попытка ВСУ атаковать российские войска в направлении населённого пункта Софиевка (ЛНР). Уничтожены до 35 украинских боевиков, 3 пикапа и 1 боевая бронированная машина.

На Донецком направлении ВС РФ продолжили наступательные действия, в результате которых были заняты новые выгодные рубежи и позиции. При этом противник предпринимал безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населённых пунктов Северное и Красногоровка (ДНР). Все контратаки ВСУ были отражены, их потери на данном направлении составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 автомобиля и 1 бронетранспортёр.

На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия ВС РФ поразили резервы противника в районе населённого пункта Доброволье (ДНР). В районе населённого пункта Павловка (ДНР) обнаружены и уничтожены 2 диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и 4 автомобиля.

В районе города Купянск (Харьковская область) ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ. В районе населённого пункта Тягинка (Херсонская область) уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск. В городе Орехов (Запорожская область) уничтожен склад материально-технических средств ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Яблоновка сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Николаевка (ДНР) сбит украинский вертолёт Ми-8.

Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено 11 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское (ДНР), Садовое и Семёновка (Запорожская область).

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 344 самолёта, 184 вертолёта, 2 669 БПЛА, 396 ЗРК, 7 127 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина РСЗО, 3 685 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7 614 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 14 декабря Минобороны сообщило, что на Купянском направлении в результате огня артиллерии ВС РФ по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в Харьковской области и ЛНР было уничтожено до 100 украинских боевиков. На Красно-Лиманском направлении были сорваны контратаки 3-х штурмовых групп ВСУ, а в районе Стельмаховки (ЛНР) уничтожена колонна резервов противника.

