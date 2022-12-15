Мишустин назначил главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на пост председателя Фонда пенсионного и социального страхования, который заработает в январе 2023 года, Сергея Чиркова.

Распоряжение главы правительства опубликовано на сайте российского кабмина.

Чирков родился в 1978 году, в 2000-м окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Юриспруденция». Работал в пенсионном фонде России с 2001 года; в июле текущего года занял должность временно исполняющего обязанности председателя правления ПФР.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работу 1 января 2023 года. Новая структура появилась в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с целью повышения качества обслуживания граждан, более оперативного предоставления мер поддержки, а также снижения административной нагрузки на предпринимателей.

Согласно прогнозам главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, реформа позволит увеличить размер соцпособий к 2025 году в 1,5 раза. Вместе с тем, как прогнозировал в комментарии Эксперту партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский, слияние фондов способно увеличить налоговую нагрузку на бизнес, что снизит его доходы.