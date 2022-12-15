Москва направила более 30 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в 2022 году

Власти Москвы с начала 2022 года направили более 30 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса города. Господдержку получили больше 11 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщила 15 декабря заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Москва помогает предпринимателям сохранять и развивать бизнес в сегодняшних непростых условиях. Сейчас город уделяет особое внимание тем, кто занимается импортозамещением в разных сферах, расширяет производство, создает новые технологии и продукты, — рассказала Наталья Сергунина. — В этом году больше 11 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей получили поддержку на сумму 30 млрд рублей».

По официальным данным, наибольшим спросом со стороны бизнеса пользовались льготные кредиты: их оформили более 65% компаний, получивших господдержку. Всего ставки для бизнеса снизили по 7,2 тыс. займов. На втором месте по популярности — субсидии и гранты, которые предприниматели могут потратить на покупку оборудования, патентование разработок и другие цели. Таких заявок в этом году одобрили уже более 1,3 тыс.

Сегодня малый и средний бизнес делает важный вклад в экономику Москвы: он замещает ушедшие бренды потребительского рынка, предлагает новые продукты и услуги, создает новые рабочие места, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По оценке мэрии столицы, количество малых и средних предприятий (МСП) в Москве растет, что свидетельствует об эффективности господдержки. «С января по октябрь 2022 года число МСП, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличилось на 4,1%. Количество юридических лиц за 10 месяцев выросло на 2,5%, а индивидуальных предпринимателей — на 5,9%. Сейчас в Москве работает более 13,7% от общего числа МСП России», — уточнил Владимир Ефимов. При этом вырос и вклад МСП в экономику Москвы: за первые полгода он увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рассмотрение заявок на субсидии, гранты, льготные кредиты и поручительство по займам продолжается, резюмировали в пресс-службе мэрии Москвы.