Новый фонд, новый глава, новые (увеличенные) взносы работодателей

Правительство определилось с кандидатурой руководителя новой структуры, той, что заработает в России с 1 января 2023 года. Это Фонд пенсионного и социального страхования, или — Социальный фонд.

Статья по теме: Пенсии будет платить новый фонд

Руководить организацией, созданной путем объединения ПФР и ФСС, будет Сергей Чирков, у которого есть опыт работы и в том, и в другом фонде. До текущего назначения он полгода был в.р.и.о. председателя правления Фонда социального страхования.

Статья по теме: Мишустин поменял руководителя Пенсионного фонда

Какими же процессами предстоит управлять новому главе нового фонда? По сути, гроссмейстеру Чиркову предстоит вести сеанс одновременной игры сразу на двух досках. Ведь как отмечается на сайте кабмина, «Социальный фонд сохранит преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования».

По замыслу Правительства, цель объединения двух фондов в один — повысить качество обслуживания граждан, ускорить и сделать более удобным оформление и предоставление мер поддержки, снизить административную нагрузку на бизнес.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина поясняет, что объединение фондов позволит гражданам быстрее оформить необходимые социальные выплаты. Пока что граждане получают пенсии, социальные выплаты, материнский капитал, пособия и выплаты на детей через ПФР. Через Соцстрах выплачиваются больничные, пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, компенсация санаторного лечения. Объединенный Социальный фонд России будет работать в режиме одного окна.

По словам аналитика ИКСИ Елены Киселевой, слияние двух внебюджетных фондов — логичный шаг в свете того, что тот же ПФР многие годы ведет не одну только пенсионную тему. Он и так уже стал социальным.

«Так, с 2007 года Пенсионный фонд занимается всем, что связано с сертификатами на материнский капитал. В 2020 году он осуществлял «коронавирусные» выплаты семьям с детьми, в 2021 году — единовременную выплату школьникам к началу учебного года. Тем самым, его деятельность помимо пенсионного страхования стала вмещать немало задач по социальной поддержке населения», — напоминает эксперт.

Она добавляет, что сегодня идет цифровизация многих процессов, налаживается межведомственное взаимодействие. В данном случае его не просто упрощают, а сводят к процессам в рамках единого контура.

«Объединение также повысит эффективность межведомственной работы. Например, сегодня при расчете больничного листа ФСС запрашивает информацию в ПФР для определения места работы гражданина. После объединения будет единая база, и запросов делать будет не нужно», — указывает на явные плюсы «фондового сложения» Лариса Сорокина, — «С 2023 года для расчета выплаты по больничному получать справку о зарплате на предыдущей работе будет не нужно. Такая передача сведений от работодателя к работодателю не потребуется, поскольку все данные о зарплате будут аккумулироваться в Социальном фонде России».

Появление Фонда пенсионного и социального страхования будет также ознаменовано повышением выплат по социальному страхованию — за счет внедрения так называемого «единого тарифа». Как отмечается на сайте пока еще Фонда социального страхования, это позволит «без повышения общего размера тарифов увеличить максимальные размеры выплат по больничным, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных (работающих) граждан».

«Это решение также обеспечит выплаты по больничным для тех, кто сегодня трудится по гражданско-правовым договорам. Сегодня такие граждане охвачены только обязательным пенсионным и медицинским страхованием», — говорится в сообщении Фонда о новации, затрагивающей большое число работающих граждан.

Эксперт пояснила также, что подрастет для расчета оплаты больничных и выплат уходящим в декрет. «Методика расчета не изменится. Увеличится размер максимальных выплат, т.к. он зависит от лимита по отчислениям на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в двух предыдущих годах: 966 тыс. руб. — в 2021 году, 1 032 тыс. руб. — в 2022 году. С учетом лимитов в 2023 году максимально возможный среднедневной заработок составляет (966000+1032000)/730 = 2 736,99 руб.», — поясняет Лариса Сорокина.

Вырастут не только выплаты

Однако что обеспечит такой рост? Сами ли чудеса администрирования? Но ведь согласно закону сохранения энергии, если где-то прибыло, значит, где-то убыло.

На первый взгляд, правда, это не очевидно. Напротив, бизнесу перемены тоже пойдут в плюс: после объединения фондов компании будут платить по единому тарифу страховых взносов и сдавать единую форму отчетности вместо четырех документов, что несколько упростит их жизнь. Сам тариф не вырастет: для основной категории плательщиков он суммарно (сюда входит пенсионное, социальное и медицинское страхование) составит 30% в пределах базы. Сейчас тоже 22% идут на пенсионное страхование, 5,1% — на медицинское и 2,9% — на социальную составляющую.

«Однако подвох в том, что будет значительно увеличена предельная величина базы для расчета страховых взносов. Кроме того, будет расширен круг работников, с выплат которым работодатель должен уплачивать взносы», — говорит Елена Киселева.

«В перечень облагаемых выплат попадут вознаграждения по договорам подряда и авторским договорам. Сейчас с этих доходов не платят взносы в ФСС. Так же будут облагаться выплаты студентам за деятельность в стройотрядах и выплаты временно пребывающим иностранцам и иностранцам — высококвалифицированным специалистам (ВКС)», — поясняет Лариса Сорокина.

Величина базы, то есть суммы выплат сотруднику от работодателя накопленным итогом в течение года, в 2023 году будет установлена на уровне 1,917 млн рублей по сравнению с нынешним пороговым значением 1,565 млн рублей для взносов в Пенсионный фонд и 1,032 млн рублей — в ФСС, а в ФОМС начисления производятся на весь объем выплат, без дифференциации тарифа. Значительный рост базы (на 22,5% по взносам в Пенсионный фонд и на 85,8% по взносам в ФСС) означает, что многие компании не смогут перейти на сниженный тариф взносов (15,1%) и их нагрузка по страховым взносам возрастет.

Как отмечает Лариса Сорокина, некоторые категории бизнеса при этом получат скидку. Пониженные тарифы в размере 15% с выплат свыше МРОТ будут действовать для субъектов МСП и общепита.7,6% составят тарифы для социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных организаций на УСН, IT-компаний, участников СЭЗ, резидентов ТОСЭР и ОЭЗ, производителей радиоэлектронной продукции, организаций на Курилах. Нулевые выплаты предусмотрены для членов экипажей судов, участников САР в Калининградской области и Приморском крае, участников Сколково.

По словам Елены Киселевой, в первую очередь, с увеличением нагрузки столкнутся компании с «белой» и достаточно высокой зарплатой. Так, в условиях 2023 года на пониженную ставку по единому тарифу страховых взносов (15,1%) смогут перейти компании с зарплатой сотрудников более 159,75 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, в условиях 2022 года для получения пониженного тарифа по пенсионным взносам (10%) зарплата сотрудника должна была составлять 130,4 тыс. рублей в месяц.

«Такие зарплаты характерны для нефтегазовой отрасли, финансовой и страховой деятельности, IT и телекоммуникаций, воздушного транспорта и ряда других отраслей. При этом относительно высокая заработная плата работников сейчас является критерием отнесения рабочего места к числу высокопроизводительных. Тем самым, под удар попадут компании, потенциально способные создавать высокопроизводительные рабочие места», — резюмирует аналитик ИКСИ.