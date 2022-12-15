Музыка Афиша

«Новый год с МГАСО» в Большом зале консерватории

15 декабря 2022, 13:16
предоставлено пресс-службой

30 декабря в 19:00 в Большом зале Московской консерватории пройдет юбилейный концерт «Новый год с Московским государственным  академическим симфоническим оркестром». За дирижерским пультом - руководитель и главный дирижёр Государственного филармонического оркестра Армении, Заслуженный деятель искусств республики Армения Эдуард Топчян.

Ведущий - лауреат премии Москвы и Российской национальной премии "Овация"  Пётр Татарицкий.

Традиция праздновать Новый год под музыку семейства Штраусов была заложена в МГАСО  в далеком 2007 г.  В этом году Новогодний концерт МГАСО отмечает 15-летие. В праздничной  программе – шедевры Иоганна Штрауса-сына и Йозефа Штрауса:  вальсы  «Императорский», «Ускорение», «На прекрасном голубом Дунае»,   «Звучащие сферы», увертюра к оперетте «Летучая мышь», польки «Праздник огня», «Трик-трак», «Гром и молния», «Пиццикато», «Анна», «На охоте», редко исполняемый  марш «Живио!» («Ваше здоровье!») по мотивам оперетты «Праздник яблок».

За полтора десятка  лет  МГАСО исполнил практически все наследие семейства Штраусов.  Для самого МГАСО новогодний концерт 30 декабря – добрая и светлая традиция, подведение итогов, прощание со Старым годом и удачный вход в Новый 2023 г.

Для слушателей новогодний концерт всегда проходит в ожидании кульминации  - «Марша Радецкого» Иоганна Штрауса-отца, под который Большой зал консерватории наполняется громом оваций. 