Офсетные контракты помогают Москве закрывать потребности в лекарствах — эксперты

Офсетные контракты, объявленные и заключенные властями Москвы с инвесторами, помогают столице «закрыть» потребности города в различной продукции: от детского питания до жизненно важных лекарственных препаратов. Такое мнение высказали 15 декабря эксперты, комментируя планы мэрии объявить конкурс на заключение нового офсета на поставку лекарств «стоимостью» 3 млрд рублей.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому город объявит новый конкурс на заключение офсетного контракта с инвестором. По его условиям, поставщик в течение трех лет должен наладить производство 14 лекарственных препаратов, включая те, что применяются при терапии онкологии, диабета и неврологии. В свою очередь, город будет закупать эту продукцию в течение 6 лет за счет бюджета.

«Москва продолжает расширять сферы применения офсетных контрактов. В ноябре этого года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение провести четыре конкурса на поставку лекарств в рамках офсетного контракта. Победители аукционов вложат в совокупности 2,5 млрд рублей в локализацию или модернизацию производств и с 2025 по 2029 год будут поставлять лекарства для нужд столицы», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках нового конкурса на заключение офсетного контракта Москва закрывает потребность по обеспечению большого объема "массовых" лекарственных препаратов, которые нужны во всех госпитальных учреждениях города. То есть решает одновременно две задачи: обеспечивает жителей столицы необходимым объемом "массовых" препаратов и пополняет бюджет налоговыми поступлениями», — сказал председатель общественного совета при Росздравнадзоре, гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Форма офсетного контракта весьма выгодна как городу, так и бизнесу, полагает вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Александр Крутов. «Предпринимателям она дает возможность исключить в будущем проблемы со сбытом продукции: ее потребитель определен, причем надолго — гигантский мегаполис всегда будет нуждаться в широком спектре медицинских препаратов. Для города офсетный контракт позволяет определить надежного отечественного поставщика и "закрыть" проблему в чрезвычайно важной импортозависимой сфере, получать гарантированный объем медпрепаратов без посредников, по адекватной цене», — отметил он.

Эксперты подчеркнули, что уже заключенные «офсеты» выполняют важную социальную функцию, а также привлекают инвестиции в создание новых производств и создают рабочие места.

В ближайшее время власти столицы намерены расширить контур закупок в рамках офсетных контрактов, добавил вице-мэр Владимир Ефимов. По его словам, мэрия намерена объявить конкурсы на поставку медицинской мебели, расходных материалов для службы крови, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции, уточнил вице-мэр. Общая сумма частных инвестиций по 11 офсетам, которые планируется объявить, оценивается почти в 10 млрд рублей.

Напомним, Москва первой из российских регионов начала заключать «офсеты». На данный момент таких соглашений подписано уже 5, с общим объемом закупок 72,7 млрд рублей. По условиям договоров, четыре предприятия начнут выпуск лекарств и медицинских изделий и одно — детского питания. Три завода из четырех уже введены в эксплуатацию.