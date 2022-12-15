Плюсы и минусы солнечных электростанций

Примером тому служит сайт e-solarpower.ru, где представлены варианты солнечных электростанций для дома и дачи. Солнечные электростанции выступают не только временным, но и постоянным вариантом энергообеспечения дома.

Преимущества

Энергии подобных систем пока недостаточно для полного снабжения крупного промышленного предприятия. Но для частных домовладений солнечные батареи достаточно хороши:

Они полностью автономны.

Независимы от каких бы то ни было видов топлива.

Производители предоставляют длительную гарантию.

Обслуживание энергосистем несложное.

Это возобновляемый энергоисточник.

Генерация электричества происходит бесшумно, так как нет двигателей и других подобных деталей.

Кроме того, солнечная энергия относится к экологически чистым источникам. Переход на нее способствует борьбе с потеплением климата. В процессе эксплуатации комплекса не выделяется вредных компонентов.

Не представляют опасности для экологии также перевозка и монтаж солнечных систем. Использование энергокомплексов подобного типа целесообразно не только в странах с большим количеством солнечных дней в году. Эксплуатация этого вида альтернативных энергоисточников эффективна в любом географическом поясе.

Недостатки

Несмотря на большое число достоинств, у данного решения есть и некоторые минусы. Солнечные энергосистемы отличает специфический способ монтажа. Работу должны проводить специалисты. Самостоятельно провести ее нельзя.

Что касается стоимости комплекса, то она окупается в короткий срок. Так как в будущем электроэнергия, получаемого с помощью него, долгое время будет бесплатной. Цена устройств во многом обусловлена аккумуляторными батареями, которые накапливают энергию. Для изготовления тонкопленочных панелей необходим дорогостоящий ресурс — теллурид кадмия.

Также недостатком считается различный уровень освещенности — солнечные лучи попадают на панели непостоянно. Несмотря на перечисленные минусы, солнечная энергия, как и другие альтернативные ресурсы — перспективное направление. Ее использование расширяется не только в частном секторе, но и в государственных масштабах.