Поставки газа из РФ в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли более чем на 170%

За первые десять месяцев текущего года поставки газа из России в КНР увеличились на 173% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом на форуме «Газ России 2022 — поворот на Восток» заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс».

«За первые 10 месяцев этого года поставка газа из России в Китай увеличилась на 173% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива китайско-российского газового сотрудничества», — сказал посол.

Он отметил, что в прошлом году потребление природного газа в Китае составило 372 млрд куб. м и увеличилось на 12,7% по сравнению с 2020 годом. «Китай стал крупнейшим в мире потребителем природного газа и имеет большой потенциал для увеличения импорта природного газа», — констатировал Чжан Ханьхуэй.

По словам дипломата, Пекин с пониманием относится к действиям Москвы по защите ее интересов на международном энергетическом рынке, а также осуждает диверсию на «Северных потоках». «Китай с полным пониманием относится к действиям, предпринимаемым Россией в целях защиты своих законных прав и коренных интересов на международном энергетическом рынке. Китай решительно осуждает диверсионные действия против проекта "Северный поток — 2". Такие умышленные действия по уничтожению гражданских объектов неприемлемы», — подчеркнул посол.

Он заверил, что КНР выступает «против политики буллинга, проводимой некоторыми странами в энергетическом секторе, и никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией».

Кроме того, Ханьхуэй указал на необходимость скорейшего достижения допроектной мощности восточной линии газопровода «Сила Сибири» и подчеркнул, что Пекин поддерживает реализацию проекта газопровода «Россия — Монголия — Китай».