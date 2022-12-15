Преимущества покупки авто у официального дилера

Стоит отметить, что такой вариант покупки не является гарантией того, что автомобиль будет новым. На сегодняшний день существует множество компаний, которые предлагают приобрести автомобили с пробегом, то есть бывшие в употреблении. Вы можете на сайте ознакомиться с огромным выбором автомобилей.

Как же выбрать официального дилера, который будет вам и надежным, и честным партнером?

На что обращать внимание? Прежде всего, нужно выяснить, где находится дилерский центр. Это очень важно, потому что обычно дилеры располагаются в крупных городах, куда не так просто добраться. Если вы живете в небольшом городе или поселке, лучше не рисковать и купить авто у официального дилера.

При покупке автомобиля необходимо убедиться в его техническом состоянии. Ведь даже если вы приобрели машину у официального дилера, это не значит, что вам ее привезут чистую и ухоженную. В автосалоне может быть много машин, которые уже побывали в аварии, или просто на них были допущены те или иные дефекты. Поэтому, приехав в автосалон, осмотрите автомобиль с пристрастием. Также следует обратить внимание на его внешний вид. Также вы можете обратиться к ним с любой проблемой и вам обязательно помогут решить ее. Как правило, такие автомобили более качественные, а также дешевле, чем у частных лиц. Если вы хотите приобрести автомобиль в кредит, то лучше всего обратиться в автосалон к официальному дилеру, так как они выдают кредит на более выгодных условиях.

Плюсы покупки автомобиля в официальном салоне

Преимущества покупки автомобиля у официального дилера:

гарантия качества,

возможность приобрести автомобиль в кредит или в лизинг,

наличие всей необходимой документации, в том числе сервисной книжки, сертификатов и т.д.,

возможность пройти тест-драйв,

помощь на всех этапах оформления документов,

оформление в собственность автомобиля в течение нескольких дней,

прохождение ТО на любом из сервисов, расположенных в дилерских центрах,

гарантийное и сервисное обслуживание,

все необходимые документы в наличии.

В данном случае автомобиль застрахован от любых непредвиденных ситуаций, а его техническое состояние находится на самом высоком уровне. Кроме того, покупая авто у официального представителя, вы можете не беспокоиться о том, соответствует ли его возраст требованиям, предъявляемым к автомобилю в вашем случае. То есть, если вам нужна машина для города, то вы можете без опаски приобрести авто, которому не более трех лет.