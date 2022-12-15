Путин объявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Совете по стратегическому развитию заявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. Ранее ставка по льготной ипотеке составляла 7%.

Семейная ипотека под 6% в следующем году распространится на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет, сообщил также глава государства.

Кроме того, президент сообщил, что жителям присоединенных к РФ территорий будет предоставлена льготная ипотека на новое строительство по ставке 2%.

Как отмечает РБК, после заявления президента акции девелопера «Самолет» в моменте (на 15.57) подскочили на 3,33%, акции ЛСР выросли на 2,10%, ПИК — на 1,71%.