Путин вывел акции застройщиков в лидеры роста

Настроения на фондовых площадках мира продолжают ухудшаться. К закрытию основных торгов в России Индекс Мосбиржи упал на 1,5%, а американские фондовые индексы и вовсе теряют более 2% — мир продолжает отыгрывать вчерашнюю слишком жесткую риторику главы ФРС США Джерома Пауэлла, давшего сигнал на продолжение длительной фазы подъема ставок.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик