Настроения на фондовых площадках мира продолжают ухудшаться. К закрытию основных торгов в России Индекс Мосбиржи упал на 1,5%, а американские фондовые индексы и вовсе теряют более 2% — мир продолжает отыгрывать вчерашнюю слишком жесткую риторику главы ФРС США Джерома Пауэлла, давшего сигнал на продолжение длительной фазы подъема ставок.
Путин вывел акции застройщиков в лидеры роста
Рынок акций продолжил снижение на мировом негативе и технических факторах. Но решение продлить программу льготной ипотеки вывело в лидеры роста бумаги девелоперов. Рубль приостановил снижение.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров