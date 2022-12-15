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Путин вывел акции застройщиков в лидеры роста

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
15 декабря 2022, 20:39

Рынок акций продолжил снижение на мировом негативе и технических факторах. Но решение продлить программу льготной ипотеки вывело в лидеры роста бумаги девелоперов. Рубль приостановил снижение.

Коллаж: Тамара Ларина