Путин заявил, что сокращение ВВП России составит 2,5% в 2022 году

Показатель по снижению валового внутреннего продукта РФ в текущем году может оказаться более мягким, чем прогнозировалось еще совсем недавно.

По словам президента России Владимира Путина, ВВП страны в 2022 году составит приблизительно 2,5%.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП примерно на 2,5%. Я недавно сказал — на 2,9%, но последние прогнозы говорят о том, что будет поменьше — 2,5%», — сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее президент заявлял, что спад ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне 2,9%, в 2023 году — на уровне 0,9%.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП страны в этом году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, и рост на 2,6% в 2024-2025 годах. Прогнозы ЦБ более консервативны: в конце октября регулятор улучшил прогноз снижения ВВП в 2022 году с 4-6% по июльскому прогнозу до 3-3,5%. Прогноз снижения ВВП России в 2023-м у Центробанка остался в диапазоне 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.