Путин заявил о снижении бедности в России

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говоря о планах Запада смять российскую экономику заявил, что бедность в стране снижается, а доходы людей с минимальными заработками в 2022 году увеличились на 27,8% номинально.

«Когда мы обсуждали экономическую ситуацию в мире, поставили две главные цели на текущий год – добиться снижения бедности и неравенства и продолжить политику развития, – цитирует российского лидера РИА Новости. – Нам хорошо известно, это навязывают санкции, а мы, опираясь прежде всего на собственные резервы и ресурсы, безусловно, будем идти только вперед».

Путин при этом напомнил, что было принято важное решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которое напрямую коснулось более 5 млн. После чего последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий на 10%.

«В результате в третьем квартале уровень бедности снизился у нас до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале, хочу это подчеркнуть..., что позволило сократить и уровень неравенства немножко», – резюмировал президент.

Как ранее писал «Эксперт», Путин заявил, что уровень бедности в России по результатам третьего квартала 2022 года составил 10,5%. Глава государства при этом констатировал, что нынешние темпы снижения уровня бедности отстают от показателя того же квартала прошлого года (11%). Вместе с тем президент указал на позитивную динамику на фоне сложившихся непростых условий.