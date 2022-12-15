Разновидности и преимущества использования Т-образной бритвы

За это подобные бритвы даже прозвали "безопасными бритвами".

В настоящее время Т-образные бритвы настолько широко распространены, что имеется даже несколько категорий, создающих классификацию подобного рода изделий. Например, с точки зрения бритвенной головки существуют следующие варианты:

Closed comb или Safe bar - классика, имеющаяся прямой срез. Эта головка обеспечивает качественное бритье, удобна для любых людей;

- классика, имеющаяся прямой срез. Эта головка обеспечивает качественное бритье, удобна для любых людей; Open comb - данная модель обладает рифленой головой, подходит для тех людей, которые бреются пару раз в неделю. За счет необычной формы щетина как бы разделяется, а лишние волоски не выдергиваются;

- данная модель обладает рифленой головой, подходит для тех людей, которые бреются пару раз в неделю. За счет необычной формы щетина как бы разделяется, а лишние волоски не выдергиваются; Slant bar - эта разновидность нашла свое призвание среди профессионалов. У головки имеет косой срез, за счет которого волос срезается прямо возле кожи, что обеспечивает практически идеальную гладкость.

В ассортименте всех популярных производителей бритв Т-образной формы присутствуют три выше перечисленных варианта оформления головки.

Что нужно для максимально комфортного бритья

Для того, чтобы получить от процедуры бритья лишних волос максимальное удовольствие, необходимо провести некоторые предварительные мероприятия. В частности, выполнить нужно следующие действия:

Распарить лицо с помощью горячего полотенца;

Аккуратно нанести на теплую кожу пену, которая предварительно была взбита;

Сделать небольшой массаж с помощью мазка;

Легкими и медленными движениями начать бриться

После окончания процедуры бритья необходимо увлажнить кожу. Для этого можно использовать бальзам или специальные крема под индивидуальные типы кожи. Благодаря применению этого алгоритма бритье действительно будет причинять намного меньше неудобств.

Где купить Т-образную бритву

По низкой цене т образная бритва продается в организации "МЮЛЛЕ". В каталоге можно найти все основные разновидности данной бритвы. Оформить заказ можно непосредственно с самого официального сайта компании. Доставка будет проведена в самые короткие сроки и по выгодной стоимости.

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