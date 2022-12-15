Реальная поддержка цифровой отрасли

Разнообразие грантовых программ поддержки по национальному проекту «Цифровая экономика» значительно повлияло на стимулирование сектора информационных технологий. Сегодня практически любая ИТ-компания может претендовать на финансирование для цифровых стартапов или подать заявку на более крупные субсидии, а получают гранты как разработчики, так и компании-заказчики. В зависимости от этапа развития проекта, предприятиям доступны соответствующие программы поддержки.

Поддержка инновационной деятельности

Фонд содействия инновациям (фонд Бортника) реализует специальную грантовую программу для малых предприятий, планирующих внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта — «Внедрение-ИИ». Среди условий — положительная деловая репутация, опыт продаж и соответствие направлениям ИИ. Гранты в размере до 50 млн рублей предоставляются на реализацию технологических проектов в области искусственного интеллекта, которые предполагают развитие материально-технической базы, кадрового потенциала или создание функционала для выхода на новые рынки.

Как отметил заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков, малые предприятия способны наиболее оперативно улавливать новейшие тенденции рынков и технологий, быстрее договариваться с заказчиками о внедрении инновационных решений в его бизнес-процессы, что, в свою очередь, указывает на необходимость содействия подобным компаниям.

«Конкурс "Внедрение-ИИ" разработан совместно с экспертным сообществом для поддержки малых предприятий — действующих компаний-разработчиков, которые твердо стоят на ногах, успешно апробировали собственные разработки в области искусственного интеллекта, но в текущих экономических условиях столкнулись с трудностями при продаже своих решений. Грантовая поддержка Фонда даст таким предприятиям возможность предлагать заказчикам более гибкие условия и даже скидки, при этом недополученные доходы, которые компания планировала направить на развитие бизнеса, возместит Фонд содействия инновациям, а заказчики ИИ-решений получат передовой инструмент для оптимизации бизнеса», — рассказал Гудков.

Шанс для пилотных проектов

Компании, которые планируют масштабное внедрение отечественных ИТ-решений в свой бизнес, также могут претендовать на грантовую поддержку по национальному проекту «Цифровая экономика».

«Инструмент полезен как компаниям-заказчикам, так и компаниям-разработчикам. Заказчик может повысить экономическую эффективность своего бизнеса или осуществить импортозамещение в технологическом направлении, а разработчик – выйти на тиражирование своих разработок», — отмечает Екатерина Столбова, руководитель проектного офиса оператора отраслевых проектов Цифровой экономики Фонда «Сколково».

Фонд с 2019 года участвует в нацпроекте «Цифровая экономика» в качестве оператора меры поддержки проектов первого масштабного внедрения российских ИТ-решений. Обязательное условие для получения гранта «Сколково» — цифровые решения должны быть отечественными и соответствовать приоритетным направлениям поддержки. Результаты мониторинга реализованных пилотных проектов указывают на высокую эффективность меры поддержки. Часть разработчиков выполнила план по тиражированию своих цифровых продуктов на этот год, другая часть планирует завершить его в ближайшее время. Заказчики пилотных внедрений, как отмечают представители фонда, уже начали получать экономический эффект и реализовывать планы по масштабированию ИТ-решений внутри своего бизнеса»

Среди выдающихся проектов — XR-центр обучения противодействию особо опасным инфекциям, который заработал в Сеченовском университете. В нем можно с легкостью взаимодействовать с интерактивными объектами и пациентом — проводить обследование, анализировать результаты в автоматическом режиме ставить диагноз, назначать лечение, привязывать все данные к учетной записи. Бюджет проекта составил 100 млн рублей, а размер гранта по нацпроекту «Цифровая экономика» — более 79 млн рублей.

«Грант помог реализовать пилотное внедрение продукта у первого заказчика, доработать его и интегрировать XR-Центр в образовательный процесс вуза. Мы смогли значительно усилить команду, привлечь новых специалистов, завершить разработку продукта и перейти к поиску новых заказчиков на отечественном и зарубежном рынках. Грант был израсходован на доработку продукта, закупку оборудования и лицензий для внедрения проекта, а также на работы, непосредственно связанные с внедрением продукта, к примеру пусконаладочные работы, обучение персонала», — рассказал генеральный директор «Виарсим» Александр Исаев. Он также отметил высокий уровень помощи отрасли сегодня — у ИТ-компаний есть широкий выбор программ поддержки, и эти меры однозначно оказывают положительный эффект, добавил эксперт.

В 2022 году в связи с турбулентностью в экономике условия предоставления поддержки пересматривались дважды. В марте максимальный размер гранта на реализацию одного проекта был увеличен со 120 млн руб. до 300 млн руб., а объем обязательного внебюджетного софинансирования проектов сократился с 50 % до 20 %, при этом 80 % расходов покрывает государство. В ноябре правительство увеличило максимальный размер гранта для компаний, внедряющих особо значимые проекты (ОЗП). В число особо значимых вошли проекты, реализация которых направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, предпринятых иностранными государствами. Цель таких проектов – замещение зарубежного ПО российскими решениями. Теперь такие компании могут получить до 700 млн руб. А общий объем финансирования на 2022 год составляет 2,4 млрд руб.

Помощь на всех этапах

Компании-разработчики, как и компании, внедряющие российские ИТ-решения, могут рассчитывать на гранты от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Фонд поддерживает проекты по разработке, доработке и внедрению отечественных цифровых решений. При этом содействие грантополучателю осуществляется на всех стадиях реализации проекта: от начала – до продажи и маркетингового продвижения. В этом году максимальный размер грантов вырос с 300 до 500 млн рублей, а доля грантового финансирования увеличена до 80% от суммы проекта.

«Благодаря гранту мы реализуем возможность совместного редактирования в режиме реального времени одного проекта разными пользователями, с разных компьютеров, с автоматическим и практически мгновенным слиянием их правок. Такой уровень сотрудничества позволит всем участникам иметь актуальные данные в любой момент времени — то есть, принимать решения основываясь только на актуальных данных на текущий момент времени», — рассказал генеральный директор компании Renga Software Евгений Шувалов.

По мнению Шувалова, ожидаемые эффекты от поддержки для отрасли — уменьшение накладных расходов у организаций на излишние администрирование, контроль и устранение ошибок. Следствием будет рост производительности труда, экономия времени и затрат.

«Меры поддержки для ИТ-отрасли начали появляться несколько лет назад. Сегодня мы видим, что их спектр расширяется. Государство поддерживает стартапы, разработчиков, заказчиков и физических лиц через разные программы – все это положительно влияет на ИТ-отрасль России», — уверен Евгений.

Программы РФРИТ популярны в отрасли: за три года фонд поддержал более 130 проектов. В ноябре 2022 года фонд отметил высокий спрос – поступило более 1 тыс. заявок. Хотя объем господдержки на 2022 год планировался в размере 4,5 млрд руб., весной из резервного фонда выделено еще 10,8 млрд руб.