Россия экспортировала 22 млн тонн зерна за последние пять месяцев

За последние пять месяцев РФ экспортировала на мировой рынок около 22 млн тонн зерна.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Только за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 млн тонн зерна, преимущественно в страны Азии и Африки. До конца текущего года готовы поставить еще 4-5 млн тонн зерна, а к концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года с учетом рекордного урожая — а у нас рекордный урожай, хочу еще раз поздравить селян с этим — сможем довести общий объем поставок на экспорт до 50 млн тонн», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль на мировом аграрном рынке, что стало результатом работы отечественных сельхозпроизводителей.

По словам Путина, РФ является одним из крупнейших поставщиков зерна, растительных масел и удобрений на глобальный рынок, вместе с тем безусловным приоритетом он назвал обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам.