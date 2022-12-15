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Рублевые активы отступают по всему фронту

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
15 декабря 2022, 12:53

Снижение российского рынка акций ускорилось на всемирном негативе, вызванном решениями ФРС США. Перепроданность акций и рубля нарастает, и готовится вылиться в отскок.

Коллаж: Тамара Ларина