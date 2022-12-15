Мировые финансовые рынки вчера негативно встретили оглашение итогов заседания ФРС США. Реакция на повышение ставки на 0,5 п.п. как таковое была нейтральной, но вот дальнейшие комментарии регулятора вызвали распродажи всех рисковых активов — члены Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) прогнозируют, что в следующем году ставка снижаться не будет, а к его концу может достичь 5,1%.
Рублевые активы отступают по всему фронту
Снижение российского рынка акций ускорилось на всемирном негативе, вызванном решениями ФРС США. Перепроданность акций и рубля нарастает, и готовится вылиться в отскок.
Коллаж: Тамара Ларина
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