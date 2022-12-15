S&P 500: остановка у начала смутных времен

В день начала заседания ФРС легендарный инвестор Говард Маркс опубликовал одну из серии своих знаменитых записок, озаглавив ее «Sea Change» (идиома, означающая полную трансформацию). За 53 года в мире инвестиций он повидал множество экономических циклов, маний и паник, пузырей и крахов, но помнит только два по-настоящему кардинальных изменения. Сейчас, считает Маркс, идет третье.

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