Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: остановка у начала смутных времен

Глеб Баранов
15 декабря 2022, 12:02

Фондовый рынок США ждут непростые времена. Вчера последние надежды на «голубиный разворот» ФРС были ею похоронены. И только сейчас часть инвесторов начала осознавать, что мир изменился надолго – от новой эпохи падающих ставок их могут отделять годы.

Коллаж: Тамара Ларина