Сенат США проголосовал за запрет TikTok на всех устройствах чиновников

Американские сенаторы проголосовали за введение запрета для федеральных служащих по использованию платформы TikTok на гаджетах, принадлежащих госучреждениям.

Законопроект в соответсвующем статусе размещен на сайте Конгресса, теперь его должны одобрить Палата представителей и президент США Джо Байден. Автором инициативы выступает сенатор-республиканец Джош Хоули.

Уточняется, что голосование состоялось в среду, 14 декабря. По мнению сенатора Марко Рубио, который днем ранее представил законопроект, предусматривающий полный запрет TikTok в США, соцсеть может использоваться для слежки за американцами.

Беспокойство противников видеосервиса вызывает тот факт, что по законам КНР платформа, принадлежащая китайской компании ByteDance, обязана передавать местным властям любую запрашиваемую информацию. «TikTok представляет серьезный риск для США, и ему не место на правительственных устройствах», — подчеркнул Хоули.

Ранее ряд американских штатов, в том числе Алабама, Айова и Юта, а также госучреждения, такие как Госдепартамент и министерства обороны и внутренней безопасности, запретили использование сервиса на принадлежащих федеральным структурам гаджетах.