Сергей Катырин: все не так плохо, как могло бы было быть

Российская экономика выдержала напор санкций, хотя бизнесу и пришлось непросто. В Торгово-промышленной палате РФ полагают, что эффективно противодействовать ограничительным мерам поможет комплексный подход, в рамках которого необходимо не только развитие внутреннего производства, но и сотрудничество с новыми и старыми партнерами из дружественных стран. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергея Катырин.

«Мы последнее время серьезно занимаемся расширением присутствие в стране, пытаемся “приблизить” услуги, которые оказывает Торгово-Промышленная, палата к предпринимателю. Поэтому на сегодняшний день мы есть практически в 400 городах, открыты представительства наших палат. Цель одна — создать максимально благоприятные условия для представителей бизнеса. Конечно, это увеличивает финансовую нагрузку на Торгово-Промышленную палату, но мы считаем, что это правильный подход», — подчеркнул он.

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Сергей Катырин добавил, что Торгово-промышленная палата также традиционно занимается законотворчеством, поддержкой различных программ. В этому году организация выдвинула 10 законов, а практически по 70 законам — внесла пакеты предложений. Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ по количеству запросов превосходит Стокгольмский и Лондонский суды. Глава палаты обратил внимание, что около 10% исков подаются в российский арбитраж не от представителей не российской юрисдикции, что подчеркивает авторитет органа на международном уровне.

«На мой взгляд все не так плохо, как могло бы было быть. При том количестве санкций, которые ввели против нас, могло бы быть и хуже. Оперативные действия дали возможность экономике работать: падение ВВП — на уровне 3%, безработица — 4%, инфляция — 12%. Я думаю, что нам сильно помогло время ковида. Мы научились принимать быстрые решения. Часть мер, которые сейчас были введены, позаимствованы с тех времен. Но часть — новые, ведь у нас многие предприятия попали в сложную ситуацию: ни денег, ни оборудования они не получили с заказов. В этом смысле достаточно много мер было предпринято. По итогам года будет рост числа МСП, колоссальный всплеск количества самозанятых. Их около 6 млн. В будущем году мы вряд преодолеем спад ВВП. Он будет в районе 1%. Но у нас очень неплохо показала себя промышленность. На октябрь с сентября 2021 года она выросла на 5%. Поэтому есть надежда, что дальше мы будем только более успешными», — отметил он.

Отвечая на вопрос корреспондента «Эксперт» о переменах, лежащих в плоскости делового сотрудничества, Сергей Катырин заметил, что на данный момент можно констатировать серьезную переориентацию бизнеса с Запада на Восток. «С 76 странами созданы Деловые советы из числа предпринимателей и с той, и с другой стороны. Часть из них, конечно, тоже деятельность приостановила, так как это ‘санкционные страны”, однако ни один из них не закрывался. Таких пожеланий наши контрагенты не высказывали. Однако активизировалось наше представительство и советы, которые нацелены на восток и юг. В первую очередь — это Китай. Да, остаются трудности с транспортом, логистикой есть, но еще и ковид, который для КНР с его плотностью населения является большой проблемой. Поэтому довольно большое количество ограничений они были вынуждены ввести. Но в целом, инфраструктура, в том числе и с нашей стороны, все, что хотелось бы, переварить пока не может», — посетовал он, напомнив, что в тоже время крайне плодотворно идет развитие отношений альтернативного коридора «Север—Юг», поддерживающего общий товарообмен.

На данный момент и в Китае, и в Турции, и в ряде других дружественных стран работают представители Торгово-промышленной палаты РФ. «Они были очень серьезно загружены в связи с тем, что, когда санкции только ввели, количество обращений было колоссальное. Компании находились в поисках партнеров, продукции, производителей различных изделий. Естественно, мы постарались задействовать и представителей, и деловые советы», — рассказал Сергей Катырин. Он заметил, что Торгово-промышленная палата наиболее активно работает с Белоруссией и другими партнерами из ЕАЭС, и напомнил, что была проведена целая серия мероприятий с предпринимателями данных стран по выстраиванию новой кооперации. Кроме того, благодаря активной деятельности делегаций, удалось добиться плотного сотрудничества с Ираном.

«Наши иранские партнеры очень серьезно подготовились к нашему визиту. Более 600 компаний данной страны вышли на связь с нашими предпринимателями. Это пример того, насколько серьезно наши партнеры и российский бизнес друг к другу относятся. Если судить по выставкам, которые проходят в нашем ЭкспоЦентре, Иран заявил в этом году площади в 10 раз больше, чем в прошлом. У него большой интерес к России. То же самое можно сказать и про Турцию, Таджикистан, Узбекистан. Естественно, мы плотно работаем с Индией. Собственно, если некие круги очерчивать, то ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС — никто из них ни к каким санкциям не присоединился. Поэтому работу продолжаем. Полагаю, что в будущем году активность будет не меньшая. Нам важно, чтобы от каждого визита был конкретный результат для всех предпринимателей», — заверил Сергей Катырин, отметив, что большое внимание Торгово-промышленная палата уделяет информированию бизнеса, стараясь дать информацию по возможностям нахождения товара, путей логистики, способов расчета и так далее.

Свято место пусто не бывает

Сергей Катырин напомнил, что основная миссия Торгово-промышленной палаты — это поддержать промышленность и, учитывая изменения в законах, касающихся интеллектуального права, дать возможность работать в рамках параллельного импорта.

«Однако, нельзя, чтобы параллельный импорт уничтожал те предприятия, которые к нам пришли. Как пример: зашло сюда предприятие, которое производит продукцию на условиях, что она же из других стран привозиться не будет. Мы же начинаем в список импорта загонять все что можно и нельзя, зачастую это влияет на тех, кто остался тут. Фактически, параллельный импорт может “загасить” в производителе инвестора, потому что он никогда так свои инвестиции не окупит. Соответственно, мы внимательно смотрим на те пожелания, которые рождаются у бизнеса и ассоциаций. Там, где есть вышеописанные коллизии с инвесторами, стараемся поддержать и их. Нам неважно, откуда они», — констатировал он.

По данным Минтруда, из России на сегодня ушло около 3 тысяч зарубежных юридических лиц. Некоторые переформатировались и продолжают работу, другие покинули нашу страну окончательно. В частности, довольно сильный удар получил автопром, восстановить такое производство, по мнению Сергея Катырина, будет достаточно непросто.

«Однако в каких-то сегментах все это не так болезненно. Где-то научились покупать в других странах. Да, есть нюансы, но в принципе все достать можно. Мир тесен. Что-то научились брать и у своих производителей. Еще одна сложность — расчеты. Сейчас идут движение по расчетам в нацвалютах. В странах ЕАЭС 75% финансовых операций идет в национальных валютах. Неплохо взаиморасчеты идут с Китаем, с Индией есть договоренность. Я думаю, что в ближайшее время с большинством стран будут подобные соглашения. И это значительно облегчит задачу по замещению ушедших. Вернутся они или нет? Я не думаю, что мы будем им в этом законодательно мешать. Но будет ли место на рынке для них к тому времени — это большой вопрос. Свято место пусто не бывает», — заключил Сергей Катырин.