Тинькофф начал принимать юани через банкоматы

У клиентов Тинькофф банка появилась возможность внести на свой счет наличные юани через банкоматы кредитной организации. Пока китайскую валюту принимают не все банкоматы, но их количество будет расти в соответствии со спросом, заверили в пресс-службе кредитной организации.

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«Найти банкомат, принимающий валюту, можно на интерактивной карте на сайте банка или обратившись в чат мобильного приложения», — уточнили в пресс-службе.

Замдиректора департамента платежных систем Тинькофф Павел Власов отметил, что в сентябре для граждан были запущены вклады в юанях, на что клиенты быстро отреагировали и «начали активно диверсифицировать свои накопления». По этой причине и было принято решение об организации приема наличных юаней через банкоматы.

