Цены на газ в Европе реагируют на прогнозы погоды

В этот раз цены на газ повысило даже не само похолодание, а пока еще только прогноз метеобюро Maxar о том, что на Рождество столбики термометров в северной части Европы опустятся ниже нормы для конца декабря. Главные газовые фьючерсы в Европе торговались в половину 9 утра на бирже в Амстердаме на 1,5% дороже по 133,5 евро за МВт-час.
Сейчас и даже в начале следующей недели, которая будет рождественской, на севере континента, в Скандинавии и Великобритании, относительно тепло, но к концу недели существенно похолодает и, следовательно, вырастет забор газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ).
Зима – время быстрого сокращения запасов газа в ПГХ, заготовленных летом и осенью, которая, между прочим, оказалась в этом году в Старом Свете теплее обычной. Чем холоднее за окном, тем больше газа забирают из хранилищ для отопления жилья и административных зданий.
Впрочем, европейцев, которые пребывали летом в панике перед холодной зимой и отключениями света и тепла, сейчас беспокоят только очень сильные и длительные холода. Во-первых, они ценой десятков миллиардов евро наполнили хранилища под завязку, а во-вторых, сейчас у причалов СПГ-терминалов в европейских портах стоит рекордное количество газовозов со сжиженным газом.
Сейчас европейцев больше беспокоит не текущая, а уже следующая зима, которая по ряду причин и, в первую очередь, из-за отказа Европы от российского газа, обещает быть значительно тяжелее, чем зима 2022-23 годов.
Еще одна неприятная проблема для Европы – отказ Китая от стратегии нулевой терпимости к ковиду и возвращение китайских компаний на газовые рынки, где они в этом году ввиду многочисленных локдаунов и ограничений были редкими гостями. Возвращение китайцев на спотовый рынок приведет к обострению и без того острой конкуренции между Европой и Азией за сжиженный газ. Китайцы уже купили несколько газовозов с доставкой в 2023 году. Спрос на сжиженный газ после выхода Поднебесной из пандемии вырастет, а вот предложение увеличится лишь в середине десятилетия, т.е. не раньше, чем через три года.
«Цены на сырье (газ и энергию) останутся высокими из-за вызванных геополитическими причинами сокращений поставок газа»,- говорится в аналитической записке компании Sanford C Bernstein & Co LLC.
Сейчас уровень газа в европейских хранилищах в среднем по континенту составляет ок. 87%. Две первых зимних недели сократили его на 9%. Самым высоким потребление газа по состоянию на 13 декабря было в Великобритании.