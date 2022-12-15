Цены на газ в Европе реагируют на прогнозы погоды

В этот раз цены на газ повысило даже не само похолодание, а пока еще только прогноз метеобюро Maxar о том, что на Рождество столбики термометров в северной части Европы опустятся ниже нормы для конца декабря. Главные газовые фьючерсы в Европе торговались в половину 9 утра на бирже в Амстердаме на 1,5% дороже по 133,5 евро за МВт-час.

Сейчас и даже в начале следующей недели, которая будет рождественской, на севере континента, в Скандинавии и Великобритании, относительно тепло, но к концу недели существенно похолодает и, следовательно, вырастет забор газа из подземных газовых хранилищ (ПГХ).