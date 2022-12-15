В Госдуме рассказали, что необходимо было сделать для сохранения СССР

Депутат нижней палаты парламента РФ, глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как можно было избежать распада Советского Союза.

По словам лидера российских коммунистов, для сохранения страны людям в 91-м году прошлого века надо было «поэнергичнее защищать свои интересы». При этом он убеждён, что распада СССР можно было избежать, и Китай это продемонстрировал, передаёт РИА Новости.

«Если бы в 1991 году нашлась бы пара мужественных командиров и арестовали бы Ельцина с этими заговорщиками в Беловежье, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, то сейчас бы наша страны была бы впереди планеты всей», – подчеркнул Зюганов.

Кроме того, он отметил, что СССР собрал под свои знамёна 190 народов и народностей, но не разрушил «одного языка, веры и культуры».

«Идея Советского Союза основана на мире, труде и справедливости, а не на имперских традициях», – резюмировал депутат Госдумы.

Напомним, 30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня основания Советского Союза.

