В МИД РФ предупредили о последствиях для США из-за возможных поставок Patriot Украине

Москва предупреждает Вашингтон, что в случае отправки Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями ВС РФ.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, если утечки в СМИ со ссылкой на некие анонимные официальные источники о планируемом Белым домом объявлении касательно поставок этих ЗРК киевскому режиму подтвердятся, это станет очередным провокационным шагом США, передаёт РИА Новости.

«Мы уже сказали, что США сделали себя стороной конфликта в практической плоскости, – подчеркнула она. – Принимая во внимание растущие объёмы прямой американской военной помощи, включая присутствие военнослужащих США на земле, передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, означает расширение вовлечённости кадровых военных в боевые действия со всеми вытекающими последствиями», – предупредила Захарова.

В этой связи она настоятельно советует тем, кто в Вашингтоне принимает решения, всё-таки прислушаться, возможно, даже не к России, к самим себе.

«Сделайте правильные выводы из наших неоднократных предупреждений о том, что любые поставляемые на Украину оружейные системы, в том числе Patriot c, соответственно, обслуживающим персоналом, были и остаются законными приоритетными целями для ВС РФ. Сразу говорим – предупреждаем заранее», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Как ранее писал «Эксперт», в Вашингтоне всё чаще стали намекать Киеву на на ограниченность своих военных арсеналов и предлагают украинским властям всё-таки начать думать, как выстраивать диалог с Москвой.