В «Роскосмосе» рассказали о повреждении внешней обшивки корабля «Союз МС-22»

Визуальный осмотр подтвердил утечку, которая произошла в результате повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека пилотируемого корабля «Союз МС-22».

Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящий момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Сейчас российские специалисты изучают изображения «Союза МС-22», где произошла утечка в системе охлаждения. «В целях установления причин произошедшего российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на многофункциональном лабораторном модуле, провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля», — рассказали в пресс-службе.

После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС, отметили в «Роскосмосе».

Ранее сегодня стало известно, что выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов отменили по техническим причинам, в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз», пристыкованного к станции. Уточняется, что внутри корабль герметичен.

Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 15 декабря должны были выйти в открытый космос для проведения работ, в ходе которых планировали впервые задействовать европейский манипулятор ERA.

Как сообщили в NASA, наземные специалисты оценивают последствия утечки охлаждающей жидкости, обнаруженной на корабле «Союз МС-22», экипажу МКС ничего не угрожает.

Это уже второй перенос работ в открытом космосе по российской программе. В конце ноября космонавты не смогли выполнить работу из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

В июле в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских «Союз МС» в 2022-2024 годах. Соглашение предусматривает три «обмена» космонавтами и астронавтами, оно может быть продлено.

В сентябре с Байконура на корабле «Союз МС-22» к МКС отправился первый экипаж новой программы, в состав которого вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре в составе экипажа Crew Dragon вместе с двумя астронавтами NASA и одним астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований на борт Международной космической станции перешла россиянка Анна Кикина.