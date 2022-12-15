В России упразднили возрастные маркировки для произведений искусства и литературы

Госдума приняла сразу во втором и окончательном чтениях законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.

Об этом сообщает ТАСС.

В первом чтении документ приняли еще в конце 2019 года. Инициатива упраздняет большую часть существующей возрастной маркировки для книг и фильмов, обязательным останется лишь ограничение «18+». Промежуточную маркировку — от «0+» до «16+» — предлагается не применять. Правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий, в соответствии с нововведением, смогут размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории по своему усмотрению «любым доступным способом» — к примеру, на афишах, билетах либо на экране перед началом фильма. Вместо разбивки по возрасту предлагается использовать общие формулировки: «для семейного чтения», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» или другие схожие по смыслу обозначения.

Также, согласно законопроекту, включенные в программы общего образования книги не могут быть запрещены к распространению среди детей, если речь не идет о произведениях «18+». Устанавливается, что федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не распространяется на отношения в сфере «оборота произведений литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами». В прокатном удостоверении на фильм должна содержаться информация о запрете распространения киноленты среди детей в случаях, если она содержит сведения, запрещенные для распространения среди детей в соответствии с этим же законом.

Уточняется, что в соответствии с принятыми во втором чтении поправками из-под действия законопроекта выводятся основные религиозные тексты традиционных для России религий.

Как пояснила автор законопроекта, глава профильного комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, строгой регламентацией произведений литературы и искусства можно лишь отучить детей смотреть кино на большом экране и держать в руках бумажную книгу. «Ни от чего иного их уберечь невозможно. Все остальное они, к сожалению, получат в Сети. И, боюсь, будут искать там не только "Тихий Дон", который включен в школьную программу и одновременно запрещен для детей», — сказала Ямпольская. Она подчеркнула, что отсечение «18+» остается в силе наряду с ответственностью за его несоблюдение, никаких послаблений здесь вводить не предполагается.