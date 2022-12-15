В Совфеде предупредили Польшу о последствиях противостояния с Россией

Первый заместитель главы международного комитета верхней палаты парламента РФ Владимир Джабаров, комментируя решение польского Сейма о признании нашей страны «государством-спонсором терроризма», предупредил Варшаву о возможных последствиях противостояния с Россией.

По словам сенатора, Польша стоит учитывать, что этого всегда трагически для них заканчивалось. И если там будут и дальше «идти вразнос», то на горизонте рано или поздно начнет маячить четвёртый раздел страны, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

«Три раздела они уже кое-как пережили, теряя территории. Так что не надо забывать, что антироссийские кампании никогда не были успешными для Польши, поэтому призываю Варшаву одуматься», – подчеркнул Джабаров.

Член Совфеда при этом полагает, что Польша позволяет себя так вести, так как надеется на своего «старшего заокеанского брата», при этом не понимая, что если что-то случится, то им никто уже не поможет. Кром того, он отметил, что решение Сейма о признании РФ «государством-спонсором терроризма» носит лишь рекомендательный характер.

Ранее «Эксперт» писал, что Польша приступила к подготовке к войне с Россией. При этом Варшава планирует справиться в противостоянии с Москвой собственными силами.

В интервью Interia.pl эксперт по геополитической стратегии Яцек Бартощак рассказал, что государство намерено увеличить численность собственной армии в несколько раз – до 400 тыс. человек. Кроме того, польское руководство намерено закупить значительное число вооружения.

Как подчеркнул собеседник издания, он опасается, что Россия может нанести удары по польской железнодорожной инфраструктуре, по которой на Украину поступает военная помощь.