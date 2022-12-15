В США назвали дату и направления крупномасштабного наступления России на Украине

Американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW) на своём официальном сайте опубликовал прогноз, в котором назвал дату и направление крупномасштабного наступления России на Украине.

Согласно анализу поступающих данных, эксперты ISW предположили, что ВС РФ могут начать крупномасштабное наступление в ходе СВО на Украине уже в первые месяцы 2023 года.

При этом институт в своём прогнозе делает ссылку на свою прежнюю прогнозную оценку, в которой также отмечалось, что начало зимы станет способствовать наступательным операциям.

Кроме того, приводится мнение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он также опасается, что «Москва может готовиться к крупномасштабному наступлению в январе и феврале 2023 года».

Как предположили в ISW, возобновление наступательных операций России станет развиваться сразу на двух основных направлениях. Речь идёт о движении вдоль границы ЛНР с Харьковской областью, а также на северо-востоке «незалежной» или в Донецкой области.

Пока, как отмечается в аналитическом прогнозе центра, ВС РФ проводят вдоль границ Харьковской области ограниченные наступательные операции для занятия выгодных позиций к западу от Кременной.

В ISW полагают, что армия России вскоре перейдёт в наступление, так как она стремится завершить овладение всей Донецкой областью.

Ранее «Эксперт» писал, в США назвали условия прочного мира на Украине. Как, в частности, написал в статье для издания Wall Street Journal обозреватель Уолтер Рассел Мид происходящее на Украине должно закончиться прочным миром при участии американцев, а боевые действия не должны трансформироваться в замороженный конфликт.

При этом призвал администрацию Белого дома задуматься о том, какие договорённости должны быть достигнуты между Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и Киевом для достижения прочного мира.