В ЦБ рассказали, как аферисты обкрадывают людей через фальшивые платежки по ЖКХ

Мошенники творчески подходят к своей «работе», пытаясь проникнуть во все сферы жизни, и оплата услуг ЖКХ не является исключением, сообщили специалисты образовательного проекта Центробанка «Финансовая культура». В своем Telegram-канале они рассказали, как происходит обман с помощью поддельных счетов за ЖКУ.

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История рассказана от имени Рената, мама которого исправно оплачивает счета за коммуналку через сайт госуслуг. Однажды она получила сообщение в мессенджере с логотипом Госуслуг на аватарке, в котором говорилось, что на сайте сбой, поэтому свой счет в 5 с лишним тысяч рублей она может оплатить по резервной ссылке, а если это удастся сделать до конца дня, то можно получить скидку в 30%.

«Мама обрадовалась скидке и ввела данные карты для оплаты, перейдя по ссылке из мессенджера. Буквально сразу же зазвонил телефон. Звонивший мужчина сказал, что он из банка и звонит по поводу подозрительной операции: прямо сейчас ее деньги перечисляются на подозрительный счет. Чтобы отменить операцию, нужно назвать цифры из смс», — рассказал Ренат.

Послушная пенсионерка назвала оператору цифры, и тут ей пришло уведомление о списании 20 тыс. рублей. И только потом она обнаружила, что в предыдущем смс говорилось о списании денег, а не об отмене операции.

Специалисты ЦБ посоветовали в подобных случаях сразу же блокировать карту и обратиться в полицию с заявлением о незаконном списании денег.

«Финансовые организации не обязаны возмещать потери человеку, который сам по неосторожности выдал аферистам секретную информацию. Но подать в банк заявление о незаконном переводе все же стоит. Банки отправляют такие жалобы в Банк России, который составляет единую базу данных мошеннических карт и счетов. У всех российских банков есть доступ к этой базе, и если они находят в ней реквизиты своего клиента, то блокируют ему все карты и останавливают его переводы. Чем больше заявлений от пострадавших, тем быстрее преступникам перекроют доступ к чужим деньгам», — пояснили в ЦБ.

Специалисты также попросили градан объяснить своим пожилым родственникам, что, если кто-то выходит на связь в мессенджере, соцсети или по электронной почте от имени какого-то ведомства, банка или магазина, — лучше не поддерживать разговор и не переходить по ссылкам из сообщений. Кроме того, нужно внимательно проверять адресную строку, прежде чем авторизоваться или вбить номер своей карты на каком-то сайте. Если он хотя бы одним символом отличается от привычного – скорее всего, это клон, созданный преступниками.

